Mavericks não são ‘nada’ sem Doncic e Irving, são esmagados por Timberwolves

Cidades Karl-Anthony fez 29 pontos e nove rebotes para o Minnesota Timberwolves em uma Vitória por 121-87 sobre o esgotado Dallas Mavericksque jogou na noite de quarta-feira sem as estrelas Luka Doncic e Kyrie Irving.

Rudy Gobert marcou 17 pontos e Naz Reid somou 12 pontos para os Lobos líderes do Oeste (34-14). Eles tiveram um início lento até que Towns disparou com duas cestas de 3 pontos nos últimos 35 segundos do primeiro tempo para dar-lhes a vantagem para sempre. Towns, que fez 11 pontos no terceiro quarto, acertou 4 a 6 na faixa de 3 pontos e está acertando 44,2%, o melhor da carreira, em profundidade.

“Eu só queria que isso se traduzisse em vitória”, disse Towns. “Isso é o que há de realmente bom neste ano.”

Doncic (torção no tornozelo direito) e Irving (torção no polegar direito) disputaram o terceiro jogo nesta temporada, e os Mavericks perderam os três. Eles jogaram sem pelo menos um deles 26 vezes em 48 jogos.

Josh Green fez 18 pontos e Tim Hardaway Jr. somou 14 pontos para o Mavericks. Eles acertaram apenas 6 de 29 na faixa de 3 pontos contra a defesa com melhor pontuação da NBA. Este foi o menor número de pontos permitidos pelos Lobos nesta temporada.

“Eu não diria que ficamos sem gasolina. Diria que fomos atingidos e não respondemos”, disse Green.

Fãs de Minnesota: relatório de lesão de Doncic, um buzz kill

Esta escalação discreta do Mavericks deu aos Wolves um pouco de descanso depois de uma viagem de quatro jogos que terminou com uma vitória marcante em Cidade de Oklahoma, mas para os fãs em Minnesota que queriam ver Doncic, o relatório da lesão foi um grande arraso. O quatro vezes escolhido para o time principal da NBA também ficou de fora do jogo de 28 de dezembro aqui por causa de dores no quadríceps esquerdo. Irving também não jogou nessa.

Com o novato Dereck Lively II (nariz quebrado), o armador Dante Exum (bursite no joelho direito) e o atacante Derrick Jones Jr. (torção no pulso esquerdo) também eliminados, o Mavericks jogou sem toda a sua escalação inicial ideal e cinco de seus seis maiores artilheiros.

Irving perdeu cinco jogos consecutivos e jogou apenas 27 vezes nesta temporada. Doncic, o líder da NBA em minutos por jogo (37,5), tem jogado a maior parte do tempo apesar da lesão. Esta foi a sua quinta ausência relacionada ao tornozelo nesta temporada.

“Espero que eles fiquem saudáveis ​​​​em breve, mas no final das contas, não podemos cair, quer os caras fiquem sentados ou não”, disse Green. “Temos que entrar em cada jogo com a mesma mentalidade.”

Doncic, que marcou 146 pontos nos últimos três jogos, ajudou o Dallas a eliminar uma desvantagem de 16 pontos e a vencer o Orlando na noite de segunda-feira. Os Mavericks (26-22) dificilmente estão na zona segura para os playoffs, com cinco derrotas nos últimos sete jogos. Eles entraram na noite em sétimo lugar na conferência.

Antonio Eduardo, que foi multado em US$ 40.000 pela liga no início do dia por criticar a arbitragem em Oklahoma City, teve tranquilos nove pontos para os Wolves sem uma única tentativa de chute após o primeiro quarto. Mike Conley, que perdeu quatro dos cinco jogos anteriores devido a dores no tendão esquerdo, voltou à ação com 10 pontos em 25 minutos. Sua cesta de 3 pontos no início do quarto período coroou uma sequência de 22-3.

“Parecia um jogo muito típico de Mike Conley”, disse o técnico Chris Finch disse. “Ele fez um ótimo trabalho comandando o show, comunicando-se com todos os caras, mantendo-nos bem organizados e depois acertando os figurões.”

Os Lobos conseguiram esvaziar o banco na reta final, dando até cinco minutos ao G-League Luka Garza. Ele fez oito pontos.

A SEGUIR

Mavericks: Hospede Milwaukee na noite de sábado.

Timberwolves: Receberá Orlando na noite de sexta-feira.