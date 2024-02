Max Holloway fala sobre o rápido retorno de Alexander Volkanovski do nocaute e declara ‘Eu realmente quero meu título de 145 de volta’

Max Holloway odeia olhar para o futuro, mas também entende que essa é a natureza do negócio.

Antes de seu retorno contra Justin Gaethje no UFC 300, o único foco do ex-campeão dos penas continua na tarefa que tem em mãos, que exigirá que ele sofra um acidente de carro humano conhecido por produzir finalizações marcantes. Dito isso, Holloway não está evitando perguntas sobre seu futuro, especialmente com tantas coisas acontecendo que podem impactar seu próximo destino após sua luta em abril.

“A primeira coisa é Justin Gaethje”, disse Holloway ao MMA Fighting. “Veremos o que acontece. Eu odeio ficar ansioso. O que gosto de dizer é como venho dizendo, tenho opções. Eu realmente quero meu título de 145 de volta. Achei que tinha feito o suficiente para conseguir mais uma chance, mas eles seguiram um caminho diferente na disputa pelo título.

“No final das contas, surgiu essa oportunidade e como dizer não? Vai tudo bem, vai tudo bem, aí terei mais opções, no mínimo. Veremos o que acontece.”

Para voltar ao título dos penas, Holloway terá que passar por Alexander Volkanovski ou Ilia Topuria, que se enfrentam na luta principal do UFC 298, no dia 17 de fevereiro.

Claro, Holloway já perdeu três lutas para Volkanovski, mas ele ainda acredita que eliminar adversários importantes como Arnold Allen e lendas como “O Zumbi Coreano” Chan Sung Jung o colocará de volta na conversa para um quarto confronto.

Volkanovski tem sido totalmente dominante desde a conquista do cinturão, mas sua próxima luta pode ser sem dúvida o teste mais difícil até o momento. Além do poder devastador e das habilidades gerais de Topuria, Volkanovski lutará apenas cinco meses depois de sofrer um nocaute feio em uma luta de última hora contra o campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev.

Volkanovski afirmou posteriormente que não queria perder tempo se livrando daquela sensação terrível após uma derrota. Só porque ele quer lutar não significa necessariamente que seja uma boa ideia, mas Holloway confia em Volkanovski e em seus treinadores para fazer o que é certo para ele.

“Acho que Alex é Alex, é difícil apostar contra o cara”, disse Holloway. “Se você é um apostador, como aposta contra ele? No final das contas, Alex e seus treinadores são espertos, sabem o que estão fazendo. Acho que se o Alex não se machucar no camp para essa luta, acho que ele vai ficar bem. Acho que os treinadores deles são inteligentes o suficiente, Eugene [Bareman] e todo o seu grupo principal são todos caras espertos. Acho que eles não vão preparar Alex para o fracasso. Eles vão prepará-lo para o sucesso.

“Acho que se a luta continuar, tudo vai acontecer, isso significa que o Alex fez um ótimo camp. Acho que ele vai ficar bem.

Holloway também elogiou Topuria, que continua invicto com um cartel perfeito de 14-0, incluindo seis vitórias consecutivas no UFC.

“Eu sei que Topuria é uma assassina”, disse Holloway. “Ele é um assassino em todos os sentidos. Ele é um cara jovem, mas vamos ver o que acontece. Todas essas vezes alguém deveria fazer alguma coisa comigo, todos esses jovens, e eu vou lá e faço uma grande luta.”

Holloway confessa que fazer previsões pode ser uma das coisas que ele menos gosta no esporte, mas, neste caso específico, ele não pode simplesmente apostar contra o atual campeão dos penas.

Em teoria, a vitória de Topuria quase certamente abriria caminho para Holloway conseguir outra chance pelo título, mas ele simplesmente não joga o jogo dessa forma.

“Eu odeio provocar brigas”, disse Holloway. “Mas se eu fosse um apostador, seria difícil apostar contra Alex, mas posso entender por que as pessoas estão optando por Topuria.”