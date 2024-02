Mbappe diz a Al Khelaifi que está deixando o PSG

Kylian Mbappé informou Paris Saint-Germain que deixará o clube no final da atual temporada, após decidir encerrar sua associação de sete anos com o campeão francês.

O MARCA pode confirmar os relatos iniciais do The Athletic e do RMC Sport de que o jogador de 25 anos comunicou a sua decisão sobre o seu futuro, pondo fim a uma das novelas mais longas da história do futebol.

David Beckham conhece Kylian Mbappe no treino do PSG: Eles discutiram uma mudança para o Real Madrid?MC

Mbappé ainda não revelou onde jogará no próximo ano, mas espera-se que ingresse no Real Madrid quando seu contrato expirar. Os gigantes da LaLiga têm permaneceram em silêncio sobre a perseguição relatada.

Mbappé deu a sua palavra PSG no verão passado, quando ativou a cláusula que renunciava à renovação automática de um ano até 2025, através de uma carta ao clube que vazou para a imprensa. Ali, ficou claro que seu tempo no PSG acabou e que ele deixaria o time no próximo verão.

O clube e o jogador decidiram não fazer quaisquer declarações e não comunicará sua decisão até o final da temporada quando o relacionamento estiver mais próximo do fim e os detalhes do acordo de saída estiverem finalizados.

Os próximos passos para decidir o futuro de Mbappe

Parece que tudo está em ordem para Mbappé para selar seu próximo movimento. O futuro de Real Madrid e Mbappé sempre estiveram interligados e parece que a partir de 1º de julho finalmente se unirão. No entanto, as negociações ainda estão em curso entre Los Blancos e o jogador de futebol e ainda não existe um acordo.

O roteiro foi traçado desde o Verão passado, quando Mbappé disse ao PSG que não renovaria. A seleção francesa o baniu do time e o colocou à venda, tentando evitar a todo custo um cenário em que ele saísse em transferência gratuita.

Mas Mbappé fez meia-volta e disse que queria cumprir seu contrato, recusando uma enorme transferência de US$ 350 milhões para a Arábia Saudita. O internacional francês só regressou à convocatória depois de atingir uma ‘acordo de cavalheiros’ com presidente com Nasser Al Khelaifi o que garantiria PSG são compensados. A realidade é que Kylian rejeitou seu bônus de fidelidade restante, que totalizou US$ 140 milhões.