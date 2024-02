McDonald’s não segue as leis de amamentação, alegam funcionários em novo processo

O McDonald’s está sendo levado a tribunal por dois funcionários que afirmam que a rede de fast food está dificultando a extração do leite materno no trabalho… eles dizem que não há hora nem lugar.

De acordo com uma nova ação coletiva, obtida pelo TMZ, duas mulheres nomeadas Kathleen Faber dar Lexis Mays dizem que voltaram a trabalhar no McDonald’s após o parto e aparentemente estão enfrentando obstáculos quando se trata de extrair leite materno para seus bebês.

As mulheres dizem que disseram aos seus gestores que precisariam de bombear no trabalho e afirmam que lhes disseram que isso não seria um problema… mas dizem que não foi esse o caso.

Faber afirma que seu McDonald’s no Kansas não tem um espaço privado e seguro para ela extrair o leite materno, deixando-a extrair o leite no canto de um depósito para que ela possa evitar as linhas de visão das câmeras de segurança e dos funcionários do sexo masculino.