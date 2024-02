MEC prorroga prazo de inscrição do Prouni até sexta-feira; confira

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a prorrogação do prazo de inscrição para o Programa Universidade para Todos (Prouni) até sexta-feira. Essa medida foi tomada devido ao atraso de 24 horas na divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024, que é responsável pela seleção de estudantes para as vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país.

Novo Prazo de Inscrição

Anteriormente, as inscrições para o Prouni encerrariam na quinta-feira, porém, o MEC decidiu ampliar o prazo por mais um dia, permitindo que os estudantes tenham mais tempo para realizar suas inscrições. Agora, os assuntos têm até às 23h59 (horário de Brasília) de sexta-feira para se inscreverem no site oficial do governo federal.

Como se Inscrever

Para participar do processo seletivo do Prouni, é necessário ter cadastro no login exclusivo do governo federal e criar uma conta no gov.br. Caso você já possua um cadastro, basta fazer o login utilizando o CPF e a senha. Após o login, o candidato poderá selecionar até duas opções de cursos dentre aquelas disponíveis nas instituições de ensino superior participantes do programa.

Bolsas Disponíveis

Nesta edição do Prouni, o MEC está oferecendo um total de 406.428 bolsas de estudo, sendo 308.977 bolsas integrais (100%) e 97.451 bolsas parciais (50%). Essas bolsas são distribuídas em 15.482 cursos, oferecidos por 1.028 instituições de educação superior privadas.

Resultados e Pré-seleção

Os resultados do processo seletivo do Prouni serão divulgados em duas chamadas: a primeira chamada será disponibilizada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior no dia 6 de fevereiro, e a segunda chamada será divulgada no dia 27 de fevereiro. Os candidatos pré-selecionados deverão comparecer às instituições de ensino para comprovar as informações fornecidas durante a inscrição e realizar a matrícula.



Sisu e Prouni

É importante ressaltar que o Sisu é o sistema responsável pela seleção de estudantes para as vagas em instituições públicas de ensino superior, enquanto o Prouni oferece bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas. Ambos os programas são importantes para facilitar o acesso dos estudantes ao ensino superior.

Outras Notícias

Além da prorrogação das inscrições do Prouni, o MEC também divulgou a lista de aprovados na chamada regular do Sisu. Os candidatos podem conferir se foram aprovados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A classificação dos estudantes é baseada na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Faça sua inscrição

A prorrogação do prazo de inscrição do Prouni é uma medida importante para garantir que todos os estudantes interessados ??tenham a oportunidade de participar do programa. Com a ampliação do prazo, os candidatos terão mais tempo para se inscreverem e concorrerem às bolsas de estudo oferecidas em diversas instituições de ensino superior privado.

É fundamental que os alunos estejam atentos aos prazos e sigam todas as orientações do MEC para realizar a inscrição corretamente. Além disso, é importante lembrar que o Prouni e o Sisu são programas complementares que visam facilitar o acesso de estudantes ao ensino superior, oferecendo oportunidades de formação acadêmica e profissional para milhares de brasileiros.

Não perca essa chance! Faça sua inscrição no Prouni e aproveite essa oportunidade de realizar o sonho de cursar uma faculdade!