Mo que foi dito sobre Mecole Hardman’s touchdown que deu o Chefes de Kansas City a vitória em Super Bowl LVIII. Porém, um elogio inesperado da cantora Taylor Swift acrescenta uma nova dimensão a uma conquista já histórica.

Com o jogo empatado em 19 a 19 no final do tempo regulamentar e após o Chefes a defesa limitou o São Francisco 49ers a um field goal na primeira série ofensiva da prorrogação, foi a vez do ataque liderado por Patrick Mahomes.

A série os levou ao 49ers’ linha de três jardas, de onde Mahomes lançou um passe para a linha lateral, onde Homem difícilcompletamente sozinho, marcou o placar da vitória.

Ao comemorar a vitória em Estádio Allegiant, Homem difícil lembrou-se de uma rápida conversa com Rápidonamorada de Chefes extremidade apertada Travis Kelceque comemorava com o restante do time em campo.

Mãos mágicas

Em uma palestra sobre “O Podcast Pivô,” o Buldogues da Geórgia produto lembrou que Rápido aproximou-se dele em meio às comemorações e “Ela estava tipo… ‘Bom trabalho, orgulho de você, bom jogo – cara, foi uma loucura.'”

O receptor amplo admitiu que não se lembra exatamente do cantora’ palavras, mas entre outras coisas, ela disse a ele que ele “mãos mágicas”. O elogio não tem apenas a ver com Hardman’s habilidade como recebedor, mas com um truque de cartas que ele havia mostrado a ela anteriormente.

A emoção do momento somou-se à emoção que ele já sente toda vez que sai com Rápido e Kelce. Ele disse que se reunir com eles é “tão legal” e admitiu que “Quando saímos, eu fico tipo, ‘Droga, isso é Taylor Swift.'”

Mecole e Chariah

A vida parece estar sorrindo Homem difícil ultimamente. Após sua libertação do Jatos de Nova York antes do prazo final de outubro, ele não apenas se tornou o herói de Super Bowl LVIII mas está esperando seu segundo filho com a namorada, Chiara Gordon.

Chiara tem sido um pilar Mecole’s vida e foi um dos primeiros a parabenizá-lo após o feito em Las Vegas. “Assistindo você conseguir TUDO que você merece! 3x SB Champ !!!!!!!! Parabéns, baby!” Gordon legendou um carrossel de fotos dela Instagram conta no final do jogo.

E ela pareceu dar uma olhada no Jatosque nunca deu uma chance ao receptor. “Nunca desistimos e permanecemos fiéis a Deus!!! AGORA OLHA que a mesa sempre vira!!!”