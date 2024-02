Megan Fox chama a atenção de todos na festa do Super Bowl com roupa rendada

EUNão é preciso muito para o mundo prestar atenção Megan Raposa por sua aparência, mas ela deu a todos uma razão válida para escolher sua roupa para o Super Bowl festa neste fim de semana.

Ela escolheu usar uma espécie de espartilho de renda com calças bem pequenas, então naturalmente ela parecia uma das estrelas do show.

Cena de luta sexy de Megan Fox x Jason Statham

Ela exibiu seu visual com uma série de fotos no Instagram que rapidamente rendeu muitas curtidas e comentários.

O Estrela de “Tartarugas Ninja” usou seu cabelo rosa recém-tingido solto em um look molhado para a festa, que foi realizada no XS Nightclub no resort Wynn Las Vegas.

Raposa manteve o tema rosa com sua maquiagem, usando sombra cintilante e delineador labial rosa escuro com um tom rosa mais claro de batom.

Ela foi uma das muitas estrelas da festa do Super Bowl, com Taylor Swift talvez sendo o maior nome atual presente.

Ela estava lá graças ao seu relacionamento com O tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelceque estava do lado vencedor contra o San Francisco 49ers.

Comentários recentes de Megan Fox sobre DiCaprio

Em uma recente sessão de perguntas e respostas, Raposa admitiu que gostaria de ter tomado uma atitude mais estilo Leonardo DiCaprio abordagem ao namoro quando ela tinha vinte e poucos anos.

Isto equivale a ver pessoas mais jovens, como está bem documentado com DiCaprioe Raposa sente que poderia ter se divertido mais com alguns parceiros sexuais mais jovens.

“Eu teria vivido minha fase Leonardo DiCaprio” Raposa brincou.

“Eu teria namorado todos aqueles garotos do TikTok.

“Eu diria a mim mesmo que você não pode mudar o passado, tudo que passei me levou onde estou hoje. Eu me daria mais graça e não teria tanta conversa interna negativa. .”