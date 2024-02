Megan Fox rouba os holofotes na festa do Grammy Awards com um ousado vestido de cota de malha

Megan Raposaconhecida por suas escolhas de moda ousadas, mais uma vez chamou a atenção no Jam for Janie prêmio Grammy Visualizando Festa. A atriz de 37 anos optou por uma roupa quase imperceptível de cair o queixo – um vestido de cota de malha transparente adornado com paletas prateadas.

Escolhendo renunciar ao sutiã, Raposa adicionou um toque de modéstia com uma tanga branca por baixo do intrincado conjunto. Para combater o tempo chuvoso, o “Corpo da jennifer” estrela brevemente coberta por um superdimensionadocasaco preto peludo, mas ela não o manteve por muito tempo.

Raposa exibiu com confiança sua roupa ousada no tapete vermelho, completando o look com salto plataforma prateado e uma bolsa combinando. Notável entre seus acessórios estava um pingente de lábio prateado, marcando presença ao lado de seu vestido ousado.

Megan revelou um visual totalmente novo

Megan

também revelou uma nova cor de cabelo, fazendo a transição de mechas vermelhas vibrantes para um tom suave de rosa. A maquiagem escura nos olhos acentuava seus olhos verdes e seus lábios eram adornados com um gloss rosa escuro. Adicionando um toque de glamour, Raposa ostentava unhas rosa pintadas com um esmalte de gel chamado Shellac Kiss From A Rose da CND.

Antes de ir ao evento, Raposa compartilhou uma série de fotos impressionantes no Instagram, capturadas pelo fotógrafo Jacob Webster. Na legenda, ela escreveu brincando: “garota, interrompida.”

A postagem proporcionou aos fãs uma visão mais detalhada do vestido que chama a atenção, junto com as tatuagens de Fox no braço com flores de cerejeira.

Onde estava a metralhadora Kelly?

Embora a atriz muitas vezes coordene seus looks no tapete vermelho com o noivo, Metralhadora Kelly, o rapper esteve notavelmente ausente do evento. No entanto, o casal mais tarde se reuniu em Billie Eilishvovó afterparty no Fleur Room em West Hollywood.

Apesar de não andarem juntos no tapete vermelho, Megan e NSC têm um histórico de fazer uma declaração de estilo em vários eventos de alto nível, mostrando sua parceria inovadora.