Meghan Markle foi flagrada dirigindo em Montecito, perto da mansão que ela divide com o Príncipe Harry, marcando sua primeira aparição desde atormentarsua viagem solo para visitar seu pai doente, Rei Carlos. A Duquesa de Sussex parecia alegre, vestida casualmente com um boné de beisebol creme e óculos escuros, bebendo em uma caneca branca enquanto dirigia seu Range Rover preto.

Enquanto isso, atormentar, sem dúvida preocupado com a saúde de seu pai, fez uma rápida viagem a Londres para mostrar apoio. Ele passou breves 45 minutos com Rei Carlos e Rainha Camila antes de retornar ao seu hotel.

“Durante o recente procedimento hospitalar do rei para aumento benigno da próstata, foi observada uma questão separada de preocupação”, disse o palácio em comunicado.

“Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de câncer”.

“Sua Majestade iniciou hoje um cronograma de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas de atendimento ao público.

“Ao longo deste período, Sua Majestade continuará a realizar os negócios do Estado e a documentação oficial como de costume.”

Não conheceu seu irmão

Apesar de ter acesso às residências reais, atormentar escolheu um hotel de luxo em Londres, já que não possui mais uma residência real no Reino Unido após a entrega do Frogmore Cottage.

Seu retorno a Los Angeles o viu de bom humor, vestido casualmente. No entanto, Meghan optou por não acompanhá-lo a Londres, sentindo que era algo que precisava fazer sozinho.

Enquanto em Londres, atormentar não se encontrou com seu irmão distante, Príncipe William. A decisão do casal de lidar com a situação separadamente reflete o respeito pelas necessidades um do outro em tempos difíceis.