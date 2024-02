Megyn Kelly expressa descrença sobre os apoiadores de Trump que promovem as teorias da conspiração de Taylor Swift

Megyn Kelly expressou sua perplexidade com a disseminação de teorias de conspiração “bizarras” sobre Taylor Swift, especialmente entre pessoas com quem ela normalmente concorda. As teorias, que sugerem que Swift está a ser usado como um peão político pelo Pentágono ou por figuras liberais como George Soros, foram promovidas por alguns Donald Trump apoiadores.

Kelly, durante seu podcast SiriusXM “O programa de Megyn Kelly”, lamentou que “as pessoas da direita que eu gosto e respeito estão pressionando isso. O foco no relacionamento romântico de Swift com a estrela da NFL Travis Kelce também chamou a atenção dos apoiadores de Trump, especialmente depois que Kelce apareceu em anúncios da Pfizer promovendo a vacina COVID-19.

Kelly questionou o medo em torno da atenção dada ao casal, afirmando: “As pessoas estão agindo como se Taylor Swift realmente tivesse a chave para a presidência”.

Especulando sobre as possíveis tendências políticas de Swift e Kelce, Kelly sugeriu que eles provavelmente votariam em Biden, mas questionou por que as pessoas viviam com medo de sua influência. Ela enfatizou que mesmo que Swift apoie Biden, isso não influenciaria a eleição e instou Swift a permanecer apolítica pelo bem de sua popularidade.

Kelly está frustrada com as teorias da conspiração

Outras personalidades da mídia, como Chris Cuomo e Charles Barkley, também opinaram sobre as teorias da conspiração. Cuomo rejeitou as teorias como “molho maluco” e “completamente divorciadas da realidade”, enfatizando que Swift nem sequer endossou ninguém. Barkley, por outro lado, adotou uma abordagem mais direta, chamando aqueles que promovem as teorias da conspiração de “perdedores” ou “idiotas”.

No geral, o tom de Kelly transmitia uma sensação de frustração e descrença com a disseminação dessas teorias infundadas sobre Swift. Ela destacou a insignificância do potencial endosso de Swift em influenciar as eleições e enfatizou a importância de Swift permanecer fora da política para seu próprio benefício. Os comentários de Cuomo e Barkley aumentaram o sentimento de incredulidade e desaprovação em relação às teorias da conspiração em torno de Swift.