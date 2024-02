Melissa Stratton, ex-‘Hot Ones’ Sean Evans, diz que abandonou a pornografia no passado

Sean Evans ex, Melissa Stratton diz que a largou quando o mundo soube que ele estava namorando uma estrela pornô – algo que ela diz que ele gostou no início … mas mudou de ideia.

Conversamos com a modelo/atriz de filmes adultos na sexta-feira em Los Angeles, pouco antes de um podcast que ela iria transmitir Não. Saltador store – mais sobre isso mais tarde – e nosso fotógrafo conversou com ela para contar a história sobre o que exatamente aconteceu entre ela e o apresentador de “Hot Ones”… que é bastante reservado.

De acordo com Melissa… as coisas estavam indo muito bem entre ela e Sean por pelo menos alguns meses, e ela diz que eles estavam se divertindo muito juntos como um novo casal.

Quanto ao motivo pelo qual as coisas desmoronaram… Melissa diz que seu trabalho no setor pornográfico foi o culpado – e mais especificamente, como o fato de ela estar nessa indústria afetaria a imagem dele.

Do jeito que ela conta… ele teve uma pequena reviravolta em sua opinião sobre se ele realmente estava bem com sua linha de trabalho passada e atual. Melissa afirma que ele concordou no início – mas sugere que assim que o relacionamento deles caiu aos olhos do público … ele ficou nervoso, o que ela fica e não tem ressentimentos.