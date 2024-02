Memba de Huey Lewis ele?!

Artista americano Huey Lewis tinha 35 anos quando ele e sua banda, Huey Lewis And The News, levaram para casa o Grammy pelo hit “The Heart Of Rock N’ Roll” em 1986.

Essa música não foi a primeira da banda a atingir o topo das paradas … “The Power Of Love” foi tão forte que apareceu no icônico filme de 1985 “Back To The Future” – com Huey fazendo sua participação especial no megafone.

Lewis ressurgiu recentemente com o lançamento recente da Netflix, “The Greatest Night in Pop” – um mergulho profundo na produção de “We Are The World”… o single de caridade de 1985 com participação Lionel Richie, Stevie Wonder, Tina Turner e muitas mais estrelas lendárias!