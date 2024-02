Membro da tripulação da Marvel cai para a morte no Radford Studio Center em Los Angeles

Um membro da tripulação morreu em um conhecido estúdio de cinema em Los Angeles – e foi enquanto se preparava para um show para ninguém menos que a Marvel … confirmou o TMZ.

Fontes policiais nos disseram que os socorristas foram enviados para Radford Studio Center em Studio City, CA na terça-feira – nos arredores do centro de Los Angeles – em resposta a um aparente acidente em um set de filmagem lá.

Disseram-nos que os paramédicos chegaram ao estágio 3 do local e encontraram um homem de meia-idade, que foi declarado morto no local. Nossas fontes nos dizem que o homem parece ter caído das vigas do palco de som… e isso aconteceu no início da manhã.

De acordo com Prazo final, na verdade era um trabalhador que estava preparando um cenário para o programa de TV ‘Homem Maravilha’ da Marvel – que só deve entrar em produção no próximo mês. Um representante da Marvel disse… “Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com sua família e amigos, e nosso apoio está por trás da investigação das circunstâncias deste acidente”.

‘Homem Maravilha’ está definido para estrelar Yahya Abdul-Mateen II — com Destino Daniel Cretton definido para desenvolver o show – que eventualmente estreará na Disney +. O homem que morreu era supostamente um montador… alguém que lida com a instalação de luzes no set.

Nossas fontes nos dizem que não há suspeita de crime neste momento da investigação policial – mas fomos informados de que isso desencadeou uma investigação federal… A OSHA agora está investigando o assunto.



A identidade do indivíduo que morreu ainda não foi revelada.