Membro das escoteiras que vendia biscoitos é assaltado no Texas Walmart

Uma escoteira no Texas teve seu dinheiro roubado por um ladrão que fez um rápido arrebatamento na frente de um Walmart… e o crime foi capturado em vídeo, com policiais no caso.

Como dissemos, os policiais estão trabalhando no caso e solicitando dicas ou informações para ajudar a rastrear esse cara. Qualquer pessoa com alguma ideia é incentivada a entrar em contato com um detetive da FW… e eles até citam o número do caso, #240311437. O suspeito ainda está foragido.