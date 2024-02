Membros do elenco de ‘The Mandalorian’, incluindo Pedro Pascal, homenageiam o falecido Carl Weathers

Carl WeathersO falecimento chamou a atenção de muitas estrelas de Hollywood, incluindo os membros do elenco de The Mandalorian que ficaram abalados ao ouvir a notícia da morte de seu amigo.

Weathers retratou o Caçadores de recompensa Líder da guilda Greef Karga sobre O Mandaloriano onde construiu uma amizade duradoura com Pedro Pascal que começou com sua grande química de atuação.

Pedro Pascal publicou uma mensagem no Instagram sobre o amigo, alegando que “as palavras falham”

Jon Favreauquem criou O Mandaloriano ao lado Dave Filoni também fez uma declaração sobre X, alegando que ele era um herói desde a infância.

“Estou com o coração partido por esta perda devastadora”, escreveu ele. “Ele foi um herói da minha infância que tive a sorte de conhecer e com quem tive a incrível sorte de trabalhar. Ele tinha a energia e a curiosidade de um jovem aliadas à sabedoria que sua rica vida e carreira lhe proporcionaram. Meu coração está com sua família e inúmeros admiradores.”

Enquanto isso, Ming-Na Wen quem retrata Fennec Shan na série de sucesso da Disney + foi pega de surpresa pela notícia enquanto voava, como ela lembra em uma mensagem sincera que postou no Instagram. “Eu estava a 37.000 milhas no ar quando descobri o falecimento do meu querido amigo e membro da família @themandalorian, @carlweathers. Não posso acreditar que esse homem maravilhoso se foi.!

Wen elaborou, “Estou chocado e com o coração partido. Minhas condolências à sua família, entes queridos e fãs. Meu marido estava desligando os números do Apollo Creed que fiz Carl assinar para ele quando mandei uma mensagem para descobrir o que aconteceu. Eu não tinha celular serviço no avião, apenas enviando mensagens de texto. Ele me deu as más notícias.”

“Normalmente não bebo no avião, mas depois de chorar muito, fiz um brinde ao Carl. Esperando estar mais perto dele nos céus enquanto ele compartilha risadas com outros anjos em Heaven.” Ming-Na Wen postou.

Ela concluiu relembrando seus projetos inacabados “Descanse em paz, Carl. Sentirei falta da sua positividade, do seu coração generoso, do seu humor e da sua amizade e orientação. Você sempre trouxe alegria e foco ao nosso local de trabalho. Sem besteira. Eu gostaria que tivéssemos a chance de trabalhar juntos em um projeto, conforme discutido. Que sorte ter estado em sua órbita. Você era uma joia de ser humano com um brilho travesso que eu adorava. Eu estou tão triste. Tão triste.”