Memes mais engraçados do Super Bowl 2024: show do intervalo, Mahomes, Usher, Swift, Kelce, Purdy…

Tele Super Bowl está aqui, e com ele a loucura de Las Vegas e uma nova legião de fãs conhecidos como ‘Swifties’. O Kansas City Chiefs enfrentará o San Francisco 49ers em um jogo que tem mais potencial de meme do que qualquer outro. Acompanhe, pois postaremos o melhor da comédia de toda a internet em tempo real.

Ah, os Cowboys. Você sabia que eles seriam criados. Um ponto para os Swifties, já que Taylor Swift parece imaculada em sua suíte SB em Estádio Allegiant.

Duelo de fãs

Uma chance na emissora CBS Tony Romo… e os Cowboys? Uau.

r/nflmemes

Os chefes de Kansas City estão sem wide receiver Kadarius Toney, que também ficou de fora do jogo do Campeonato AFC. As opiniões divergem muito sobre se isso é realmente ruim para a equipe de Andy Reid.

@NFL_Memes

Procurando um jogo de bebida para sua festa do Super Bowl? Estamos protegendo você. Nosso favorito pessoal: “Travis Kelce marca um touchdown e joga um coração para a suíte de Taylor”.

@NFL_Memes

O próximo meme irá ressoar em qualquer pessoa que não tenha um cavalo nesta corrida. Embora verdade seja dita, é improvável que as pessoas sejam completamente neutras neste caso.

@NFL_Memes

São Swifties contra o mundo. Os fãs de Taylor Swift querem o melhor para ela, e qualquer coisa menos do que a cantora superstar comemorando com os Chiefs assim que o jogo terminar será inaceitável para eles.

@packabaka76

O show do intervalo de Usher tem sido o assunto do Super Bowl há semanas. Sabemos que Alicia Keys se juntará a ele, Lil Jon também aparecerá?

Bem, encontramos alguém que tem mais em jogo do que qualquer um que entrará em campo no Allegiant Stadium: o ex-wide receiver do Bengals e Patriots: Chad Ochocinco.

Marca.com

Jason Kelce estará no Allegiant Stadium para torcer por seu irmão, Travis. Enquanto isso, ele foi flagrado encarnando ‘Alan Garner’, do A ressaca. Apropriado, já que ele provavelmente está de ressaca por ter se esforçado demais no show de Adele na sexta-feira.