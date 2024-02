Menina de 5 anos morre após buraco de areia desabar e enterra-a na praia

Imagens chocantes de celular – exibidas em NBC6 – aparentemente pegou as consequências da terrível provação… com os banhistas pulando em auxílio das crianças e tentando desenterrá-las.

As pessoas se ajoelharam para tirar a areia das crianças, enquanto outras tentavam segurar as paredes para que as crianças não ficassem ainda mais soterradas. Uma enorme multidão de espectadores olhava incrédula… e placas de apoio foram usadas no esforço de resgate.