Merab Dvalishvili confiante que o UFC lhe dará a próxima chance pelo título e aborda o futuro de Henry Cejudo

Merab Dvalishvili ainda não tem nada escrito, mas está confiante de que o UFC seguirá em frente com a disputa pelo título após sua vitória sobre Henry Cejudo.

No papel, sua seqüência de nove vitórias consecutivas antes do UFC 298 provavelmente já deveria tê-lo colocado na disputa pelo título, mas em vez disso, Dvalisvhili enfrentou o ex-campeão de duas divisões Henry Cejudo. Ele passou no teste com louvor, e depois o CEO do UFC, Dana White, confirmou que Dvalishvili é o próximo vencedor da luta pelo título peso galo entre Sean O’Malley e Marlon “Chito” Vera.

Claro, nada é certo até que os contratos sejam assinados, mas Dvalishvili acredita que o UFC fará o certo com ele após somar a décima vitória consecutiva com a decisão unânime sobre Cejudo.

“Sim, eu acredito [they will give me the title shot]”, disse Dvalishvili em A hora do MMA. “Nada pessoalmente. A primeira vez que vi [matchmaker] Sean Shelby, ele entrou no vestiário e disse: ‘Grande luta.’ Ele disse: ‘Essa multidão estava enlouquecendo com você’, e eu disse, ‘Obrigado, senhor. Muito obrigado por me dar mais um desafio para mostrar a todos. Eu sou o próximo candidato ao título.’ E ele disse: ‘vamos’, e foi isso.”

Apesar de ter aguentado 15 minutos na jaula no sábado, Dvalishvili não perdeu tempo e voltou suas atenções para o UFC 299, onde O’Malley defende o título contra Vera.

Na verdade, o lutador georgiano de 33 anos se ofereceu para ser reserva na luta pelo título caso alguém se machuque e seja necessário um substituto, mesmo com o evento a menos de três semanas de distância.

“Eu sou louco. Eu aceito”, disse Dvalishvili sobre o papel reserva. “Eles não oferecem [it to me], mas na coletiva de imprensa alguém perguntou a Dana e ele disse: ‘Veremos.’ Ninguém me ofereceu ainda, mas eu adoraria ser o lutador reserva.

“Estou bem. Sem problemas. Não tenho problemas para ganhar peso em cinco dias. Posso simplesmente viver minha vida normal e começarei a perder peso cinco dias antes e estarei pronto.”

No final das contas, Dvalishvili realmente não se importa com quem sai do card em Miami com o título, embora idealmente ele definitivamente tenha preferência pelos adversários. Isso ficou evidente após a vitória no sábado, quando Dvalishvili notou O’Malley sentado estoicamente na primeira fila depois de vê-lo conseguir uma vitória impressionante.

“Claro [I want to fight] Sean”, disse Dvalishvili. “Ele é o campeão agora. Ele é muito popular no TikTok. Eu quero lutar com ele.

Dvalishvili encontrou O’Malley nos bastidores, mas não tentou causar uma cena ou provocar qualquer atrito desnecessário na tentativa de vender uma luta futura. Esse tipo de polêmica, embora desaprovada publicamente pelo UFC, certamente levou à realização de alguns confrontos, mas Dvalishvili simplesmente não está interessado nesse tipo de tática.

“Eu o vi e as pessoas disseram: ‘Vá falar com ele, persiga-o!’ Eu fico tipo, por quê? Dvalishvili disse. “Vou lutar com o próximo campeão, seja ele quem for. Eu nunca persigo. Eu não gosto de drama.”

No que diz respeito a Cejudo, Dvalishvili prestou homenagem ao adversário e ainda trocou algumas palavras com ele na jaula após o término da luta. Nunca houve qualquer desavença real entre eles, e Dvalishvili diz que Cejudo o deixou com uma mensagem de apoio após sua vitória.

“Ele me disse: ‘Vá buscar o título’”, disse Dvalishvili. “[He said,] ‘Você conseguiu isso e pode vencer.’”

Antes do UFC 298, Cejudo afirmou enfaticamente que sua luta com Dvalisivhili era de vida ou morte – ou ele venceria e seguiria em frente para lutar pelo ouro do UFC novamente, ou perderia e se aposentaria do esporte.

Cejudo não teve oportunidade de falar sobre seu futuro após a luta, com White dizendo posteriormente que o campeão olímpico de 2008 já havia encerrado sua carreira no UFC anteriormente, e o momento da noite de sábado pertencia a Dvalishvili.

Por sua vez, Dvalishvili não se surpreendeu com o fato de o UFC não ter lhe dado tempo de microfone, mas também espera que Cejudo reconsidere seu futuro no esporte.

“Normalmente, lutas como essa, a menos que seja o evento principal, não dão microfone, principalmente depois de uma derrota. Eu entendo”, disse Dvalishvili. “Não [he shouldn’t retire], ele é um bom lutador. Nunca direi a alguém para se aposentar porque amamos este esporte.”