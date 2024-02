Merab Dvalishvili critica Sean O’Malley alegando que Henry Cejudo está falido e só luta por dinheiro: ‘Isso são touros ***’

Daqui a alguns dias, Merab Dvalishvili fará todo o possível para vencer Henry Cejudo no UFC 298, mas por enquanto ele está realmente protegendo o adversário.

Isso se deve em grande parte aos comentários feitos pelo atual campeão peso galo do UFC, Sean O’Malley, ao oferecer sua previsão para a luta. Recentemente, O’Malley disse a Demetrious Johnson em seu podcast que estava escolhendo Dvalishvili para vencer principalmente porque Cejudo estava “falido” e “não tem dinheiro”, então ele precisa do contracheque.

É claro que não há nada de errado com um lutador premiado buscando um prêmio, mas Dvalishvili criticou O’Malley por fazer essa sugestão, especialmente dada a longa lista de elogios de Cejudo, que inclui uma medalha de ouro olímpica no wrestling e a conquista de títulos em duas divisões diferentes no UFC.

“Acabei de ver O’Malley twittar algo ou dizer algo ‘Henry está lutando por dinheiro’. Isso é besteira”, disse Dvalishvili ao MMA Fighting. “Estamos lutando pelo legado. Henry Cejudo está bem. Ele é multicampeão, é campeão de duas divisões do UFC. Ele está bem. Não acho que ele esteja lutando por dinheiro. Ele está lutando pelo legado e é um campeão. Ele só ama ouro e isso é tudo que ele quer.

“Espero um Henry Cejudo muito forte. Estou pronto fisicamente, mentalmente e vou mostrar ao mundo de novo, mais uma vez.”

Agora Dvalishvili concordará com algo que Cejudo disse antes da luta.

Depois de cair para o ex-campeão Aljamain Sterling ao retornar da aposentadoria, Cejudo não mediu palavras sobre a importância de conseguir uma vitória sobre Dvalishvili em uma luta com potencial para desafiar o número 1. Aos 37 anos, Cejudo sabe que o tempo que lhe resta no esporte é limitado, por isso, pelo menos em parte, ele reconheceu que a luta no UFC 298 é “tudo ou nada” no que diz respeito à sua carreira.

Uma vitória lhe dá a chance pelo título, mas uma derrota provavelmente o forçará a encerrar sua carreira novamente.

“Pense nisso: se eu vencer Henry Cejudo, ele não vai voltar atrás e continuar lutando na hierarquia”, disse Dvalishvili. “Se ele perder, ele precisa de mais três vitórias para ter uma conversa pelo título. Se ele me vencer, ele lutará pelo título. É um grande momento para ele. Claro, ele fará de tudo para me vencer.”

Agora, Cejudo, até mesmo mencionar a aposentadoria pode ser visto como uma fraqueza antes da luta, mas Dvalishvili não vê as coisas dessa forma.

Em vez disso, ele aponta para seu último confronto contra José Aldo, quando o brasileiro vinha de três vitórias consecutivas com outra chance de ouro em vista com uma vitória. Isso não aconteceu porque Dvalishvili o venceu e depois Aldo anunciou sua aposentadoria.

O tempo e o esforço para voltar à disputa pelo título naquela fase de sua carreira provavelmente pareciam uma tarefa incrivelmente difícil. Cejudo enfrentará a mesma dura realidade se perder no UFC 298.

O fato de ele reconhecer isso com antecedência prova a Dvalishvili que não se trata apenas de Cejudo ser pago.

“Quando venci José Aldo, ele disse que estava fora”, disse Dvalishvili. “Ele não vai voltar atrás e continuar cortando peso e vencer novamente. Ele vinha de uma sequência de três vitórias consecutivas e quer conquistar mais um título. Quando venci ele, ele perdeu a chance de mais um título e não quer fazer isso de novo, continuar lutando contra todos os candidatos. A mesma coisa com Henrique.

“Se eu vencer ele vou lutar pelo título e o Henry vai esperar e se eu for campeão o Henry tem que continuar lutando contra outros caras. Isso significa que ele não está lutando por dinheiro. Ele está lutando pelo legado. Ele quer apenas ouro. Ele não pode lutar para sempre. Ele foi muito bem contra o Aljo, foi decisão dividida. Foi uma luta acirrada. Aljo venceu ele, mas Henry Cejudo, ele ainda consegue. Ele não está lutando por dinheiro. Ele está lutando pelo legado. Ele quer apenas ouro.”

Como as apostas estão aumentando e Cejudo pintou isso como uma luta de vida ou morte para ele, Dvalishvili espera que esteja prestes a enfrentar o desafio mais difícil possível.

Ele sabe que Cejudo não deixará pedra sobre pedra, por isso está fazendo exatamente a mesma coisa para não deixar nada ao acaso depois de pisar no octógono na noite de sábado.

“[It’s] uma boa mentalidade para vencer, é tudo ou nada”, disse Dvalishvili. “É a melhor mentalidade. Honestamente, não é nada surpreendente. Tenho certeza que ele pode fazer muitas outras coisas. Ele tem tantas oportunidades na vida, mas não vai correr atrás do cinturão de novo porque vai demorar muito, principalmente com as lesões e o quanto estamos treinando e ele agora tem uma família.

“Tenho certeza que a preparação está boa e ele colocou tudo neste campo de treinamento. Ele fará de tudo para me vencer, mas vou garantir que serei o vencedor no dia 17 de fevereiro.”