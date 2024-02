Meryl Streep e Martin Short são flagrados jantando juntos: existe realmente um romance entre eles?

EUparece que há alguma verdade nos rumores, já que desde o Globos dourados gala há algumas semanas, Meryl Streep e Martin Short foram flagrados bem próximos e conversando às gargalhadas à mesa durante a cerimônia,

Eles foram indicados por seus papéis na série ‘Apenas Assassinatos no Prédio’protagonizada pela comediante e atriz icônica, que foi a convidada especial da terceira temporada.

Na tela há romance entre os dois, mas na realidade também há algo mais. Isto, apesar Curto ele mesmo disse à revista People que os dois eram “bons amigos e nada mais”.

No entanto, a realidade diz o contrário, já que a química que exalam quando aparecem juntos na tela e a proximidade que professam na amizade continuaram a alimentar rumores de que realmente existe algo entre a famosa atriz de 74 anos e o homem de 73 anos. comediante, a tal ponto que, agora, ambos foram capturados jantando juntos.

Quando começaram os rumores de um romance entre Martin Short e Meryl Streep?

Os rumores começaram durante a gala do Globo de Ouro, enquanto as imagens deste jantar juntos surgiram esta semana, acompanhados por um grupo de amigos no restaurante Giorgio Baldi, localizado num luxuoso bairro de Santa Monica, na Califórnia. As imagens reavivaram o boato de que há algo mais para a amizade.

Em relação a esses rumores, Jackie Hoffmanque participa do programa, contou recentemente ao Page Six sobre seus pensamentos sobre o romance e suas dúvidas sobre se há algo entre eles.

“Eu vi aquela química platônica, mas não pensei [they were dating] por um segundo. Acho que os dois são atores tão bons que todo mundo comprou porque queria comprar”, afirmou ela.

Ela acrescentou brincando: “Ele é sempre muito ativo e não consigo imaginá-la aguentando isso”.

Outro argumento contra o alegado romance é que em Outubro passado, pouco depois de recebermos o Prémio Princesa das Astúrias, soubemos que Meryl Streep estava separada há vários anos de Don Gummer, após um relacionamento de 45 anos e pai de quatro filhas. Mesmo assim, ela sempre reconheceu que o grande amor de sua vida foi o falecido ator João Cazalena década de 70.

Por outro lado, Esposa de Martin Short, Nancy Dolman, com quem foi casado durante três décadas e pai de três filhos, morreu em 2010, aos 58 anos, devido a um câncer de ovário. Desde então, o ator não namorou mais ninguém desde sua morte. Recentemente, surgiu um vídeo onde ele reconhecia que ainda estava “loucamente apaixonado” por sua esposa.