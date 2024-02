Messi explica sua lesão: fiz uma ressonância magnética, foi no sequestrador

Leão Messi já está em Tóquio com o resto de sua Inter Miami companheiros de equipe e foi à sala de imprensa explicar a lesão que o impediu de jogar o amistoso realizado em Hong Kong. O argentino mandou uma mensagem de esperança aos torcedores dizendo que agora se sente melhor, mas não sabe se poderá disputar a próxima partida.

O anúncio de Lionel Messi no Super Bowl apresenta uma lenda do futebol americano… e Dan Marino

“Infelizmente, coisas de futebol, em qualquer jogo pode acontecer e ter uma lesão. Aconteceu comigo. Não pude estar no jogo de Hong Kong e é uma pena porque quero sempre participar, quero estar lá. E ainda mais quando se trata desse tipo de partida, quando viajamos tão longe e as pessoas estão ansiosas para ver um dos nossos jogos”, disse o Inter Miami estrela.

“Espero que possamos voltar e jogar outro jogo em Hong Kong e estar tão presente como eu sempre que puder. É uma pena não poder participar. O desconforto ainda estava lá e foi muito difícil para mim jogar.

“Ainda não sei se poderei jogar ou não, mas me sinto muito melhor e estou ansioso por isso. Na primeira partida da turnê pela Arábia Saudita senti um desconforto no sequestrador, então saí. No jogo seguinte me testei para encontrar sensações. Fiz uma ressonância magnética e mostrou que estava distendido”, finalizou.