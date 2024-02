Messi recebe ‘convite’ da Argentina para as Olimpíadas de Paris 2024

Adepois Vitória da Argentina por 1 a 0 sobre o Brasil que reservaram seu lugar no Jogos Olímpicos Paris 2024a mídia argentina não demorou a falar com o técnico Javier Mascherano sobre as opções que tem em relação aos três jogadores com mais de 23 anos que pode trazer para o evento.

Diante de uma questão tão carregada, Mascherano não se esquivou e falou abertamente sobre seu antigo amigo pessoal e internacional, Lionel Messi.

“Todo mundo já conhece a minha relação com o Leo, a amizade que tenho. Primeiro temos que nos classificar… Um jogador como ele tem as portas abertas para ele se juntar a nós. “, foram os comentários Mascherano feito em outubro.

As palavras de Mascherano

Um verdadeiro reflexo do fato de que Mascherano considerou a possibilidade de ter o capitão vencedor da Copa do Mundo em sua equipe. Após a agonizante vitória contra a ‘Canarinha’, As palavras de Mascherano seguiu na mesma direção e estendeu o convite a outro jogador que gostaria de treinar nos Jogos Olímpicos.

“Tenho a obrigação de convidar Messi e Di Maria. Com Leo e Angel temos uma relação espetacular, somos amigos. Mas entendemos que eles têm outros compromissos e vai depender disso, não é tão simples. dá tempo de conversar com eles. Agora temos que nos divertir”, afirmou o treinador, ainda emocionado após garantir uma das duas passagens pela qualificação para Paris, sendo que a outra eliminatória foi o Paraguai.

A reação de Messi

Messi teve plena consciência do que a Argentina fez na Venezuela e usou suas redes sociais para comemorar a classificação. Leo postou em seus stories do Instagram um “vamooosss” ao qual enfeitou com quatro vivas e o bandeira da Argentina.

Deve-se lembrar que ambos Messi e Di Mara já eram campeões olímpicos em 2008, quando a Argentina venceu a Nigéria por 1 a 0 na final, com gol do benfiquista. A coincidência é que Javier Mascheano também foi titular nesse time.

Copa América 2024

Um dos problemas quando se trata de ambos Messi e Di Maria estar nas Olimpíadas é o quão perto está do Copa América 2024 que será disputado nos Estados Unidos.

Caso a Argentina chegue à final, ela está marcada para 14 de julho, enquanto o início dos Jogos Olímpicos de 2024 no futebol está marcado para 10 dias depois, em Marselha.