Micah Parsons colocado em seu lugar pela resposta selvagem de David Njoku à diss do Cleveland Browns

Cuando a grelha mudou de física para digital no Jogos Pro Bowlironicamente foi quando a briga se tornou real entre as seleções do Pro Bowl do Dallas Cowboys e a Cleveland Browns. Durante o Desafio Madden 24, David Njoku ensinado Micah Parsons uma lição em conversa fiada: não distribua se não aguentar.

Micah Parsons x David Njoku

Parsons começou com um chute desnecessário contra os Browns, dizendo que seu companheiro de Madden Puka Nácua mostrou a Njoku o porquê “Cleveland é Cleveland”, e Njoku foi rápido em defender sua cidade.

“Ele disse que Cleveland é Cleveland, mas nós dois estamos aqui. Ambos estamos jogando o jogo Madden”, respondeu Njoku. “Então, o que você está dizendo de Cleveland é Cleveland? Dallas é Dallas?

“Ele tem um bom ponto, mano. Estamos todos aqui”, companheiro de equipe de Njoku em Madden Monte Tyreek interveio. Na verdade, Hill, Parsons e Njoku todos perdidos na primeira rodada dos playoffs da NFL apesar de terem temporadas fortes que os levaram ao Pro Bowl.

Fãs se dividem no drama de Parsons Madden

Puka e Micah levaram para casa a vitória virtual pelo NFCmas o Carne Cleveland-Dallas deixou os fãs divididos sobre quem estava falando a verdade.

“Os cowboys não têm o direito de dizer nada”, disse uma resposta ao vídeo no X/Twitter.

“Micah não está errado. Cleveland tem apresentado desempenho inferior há tanto tempo que quase não recebe críticas quando perde”, disse outro comentário com uma perspectiva diferente. “É como se eles não fossem criticados em nível profissional.”

Não importa de que lado estejam, todos conhecem uma verdade comum. Njoku, Parsons e todos os jogadores do Pro Bowl prefeririam estar onde Chefes de Kansas City e São Francisco 49ers estão agora.

“Bem, todos um bando de perdedores brincando de louco”, disse um comentário, resumindo tudo com sinceridade.