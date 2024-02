Michael B. Jordan Net Worth 2024: Quanto dinheiro ele normalmente ganha por filme?

Michael B. Jordânia é um ator americano conhecido por seus papéis em “Fruitvale Station”, “Creed” e “Black Panther”, entre outros. Ele alcançou sucesso na indústria do entretenimento, ganhando vários prêmios por seu trabalho como ator.

Além de seus papéis no cinema e na televisão, Jordan também apareceu em videoclipes e dublou personagens em videogames. Ele diversificou sua carreira aventurando-se na produção e até mesmo tornando-se co-proprietário do clube de futebol inglês AFC Bournemouth.

A partir de 2023, Michael B. Jordânia tem um patrimônio líquido estimado em US$ 25 milhões. Ele ganhou entre US$ 3 e 4 milhões por seu papel no segundo filme de Creed e US$ 2 milhões por sua interpretação de Erik Killmonger em Pantera Negra, que arrecadou US$ 1,35 bilhão em todo o mundo. O objetivo final de Jordan é criar riqueza intergeracional para sua família.

Quanto Michael B. Jordan ganha no OnlyFans?

Recentemente, Michael B. Jordan ganhou as manchetes ao se juntar à lista de celebridades que migraram para a plataforma OnlyFans. Afirmou que os lucros obtidos com os seus vídeos serão destinados ao apoio a empresas e escolas afetadas pela crise do COVID-19, nomeadamente a uma escola de barbeiro.

Estima-se que ele poderia ganhar pelo menos US$ 250.000 por ano com essas visualizações OnlyFans. No entanto, é importante observar que atualmente o conteúdo explícito não está sendo considerado para sua conta OnlyFans.

Além de sua carreira de ator, Jordan se aventurou na produção e foi porta-voz de marcas de destaque como Coach e Nike. Recentemente, ele começou a dirigir e supostamente ganhou US$ 5 milhões adiantados por dirigir e estrelar Creed III.

Em relação ao setor imobiliário, Jordan possuiu várias propriedades, incluindo uma casa de 4.627 pés quadrados em Sherman Oaks, Califórnia, e uma casa de 4.530 pés quadrados em Hollywood Hills. Em 2022, ele comprou uma mansão de 12.300 pés quadrados em Encino, Califórnia, que colocou à venda apenas seis meses depois.