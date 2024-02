Michael Bisping substitui Daniel Cormier na equipe de transmissão do UFC 298

A próxima equipe de transmissão do UFC 298 será um pouco diferente do normal.

O ex-campeão dos médios Michael Bisping substituirá Daniel Cormier como parte da equipe de comentários que convoca as lutas de Anaheim, Califórnia. O resto da equipe do pay-per-view permanece o mesmo, com Jon Anik cuidando das tarefas jogada a jogada e Joe Rogan lidando com comentários coloridos ao lado de Bisping.

Megan Olivi cuidará das tarefas de reportagem da transmissão.

Dirigentes do UFC confirmaram a equipe de transmissão do MMA Fighting na sexta-feira.

É claro que Bisping já participou de pay-per-views no passado, muitas vezes em cartões internacionais, onde Rogan normalmente não viaja para fora dos Estados Unidos. Ele convocou as lutas ao lado de Cormier e Anik no UFC 286 em março passado, quando a promoção chegou em sua Inglaterra natal.

O UFC 298 será encabeçado por uma luta pelo título dos penas, enquanto Alexander Volkanovski defende seu cinturão contra a estrela em rápida ascensão Ilia Topuria na luta principal.

O ex-campeão dos médios Robert Whittaker ocupa a vaga no co-evento principal ao enfrentar Paulo Costa em um importante confronto até 185 libras. O card principal do pay-per-view também traz o prospecto peso meio-médio Ian Machado Garry enfrentando Geoff Neal, bem como a luta de um potencial desafiante número 1 no peso galo com Merab Dvalishvili enfrentando o ex-campeão de duas divisões do UFC Henry Cejudo

Os pesos médios Anthony Hernandez e Roman Kopylov devem dar início à transmissão pay-per-view do card principal, que acontece no Honda Center, em Anaheim.