Michael Bublé afirma que está comendo cogumelos durante a coletiva de imprensa da NHL, Backtracks

Michael Buble estava aparentemente sentindo que bom durante as festividades do NHL All-Star Weekend na quinta-feira… e ele está atribuindo tudo ao fato de ter consumido muito mais cogumelos do que se inscreveu.

O músico canadense de 48 anos – que é um capitão famoso do All-Star Game – falou com a mídia após o Player Draft na Scotiabank Arena… e enquanto respondia às perguntas, ele alegou abruptamente que estava perdido. psicodélicos.

“Meu amigo me disse, isso é apenas uma microdose de cogumelos e ele estava MENTINDO”, disse Bublé… adicionar as drogas o fez sentir como se estivesse em uma situação difícil. Will Ferrel filme.



“Então, para ser sincero, pensei que estava em ‘Blades of Glory’ durante a maior parte do tempo que estive lá, até que meio que se acalmou e então percebi: ‘Puta merda, estou no jogo All-Star da NHL.”

Ator Will Arnett – que estava no palco com Bublé – aceitou tudo com calma… e os dois brincaram que sua admissão lhe rendeu muito dinheiro de patrocínio.

Apesar do momento hilário, Bublé mais tarde voltou atrás em sua declaração no jantar após sua aparição no All-Star… dizendo que a coisa toda foi uma tentativa de ser engraçado.



“Foi uma piada”, disse Bublé ao lado do YouTuber Steve Dangle. “Claro que eu não estava [on mushrooms]! Estou sentado aqui jantando. Eu tenho um problema com pão. Quando fico ansioso, não consigo parar de comer. Mas não, não cogumelos.”