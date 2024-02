Michael Chandler decepcionado A luta de Conor McGregor não é no UFC 300, mas ‘Eu sabia para que me inscrevi’

Raramente passa um dia sem que Michael Chandler não seja lembrado de que seu encontro de dança contra Conor McGregor ainda é a agulha que falta no palheiro que é o calendário do UFC.

“Eu sabia no que me inscrevi”, admitiu Chandler na quarta-feira A hora do MMA. “Eu direi isso. E a cada mês que passa, eu fico tipo, ‘Cara, eu não sabia que ia demorar tanto.’ Mas então me lembrei da conversa que tive com Dana [White] e caçador [Campbell], e eles dizem, ‘Ei, isso vai ser algo diferente do que você já fez antes. Isto não é como marcar uma luta normal. Então, haverá alguns altos, alguns baixos, haverá algumas paredes de tijolos nas quais você encontrará. Haverá alguns dias em que você vai querer sair do trem, mas permanecer no trem.

“Então estamos indo em direção a uma rota de colisão. O caminho de Conor de volta ao UFC passa por Nashville, Tennessee. Ele não pode ir e lutar com mais ninguém. Ele está lutando comigo. É Chandler x McGregor. Esperemos que neste verão. Esse é o meu plano. Estou pelo menos planejando isso ainda neste verão, depois do UFC 300. E veremos quando esse contrato for assinado. Sempre que o anúncio da luta acontecer, será um grande problema.”

Chandler, 37 anos, está provisoriamente vinculado a uma luta no UFC contra McGregor desde que treinou contra o ex-campeão de duas divisões em O Lutador Final 31 no início de 2023. Após meses de incerteza, McGregor finalmente anunciou a luta de Chandler na véspera de Ano Novo como atração principal do pay-per-view anual da International Fight Week do UFC em 29 de junho. , que afirmou que nenhuma luta está prevista para o irlandês. White dobrou esse sentimento após o UFC 298, reiterando que ainda não sabe quando – ou se – McGregor lutará novamente.

A saga bizarra efetivamente deixou Chandler à margem durante um ano inteiro de sua carreira e, embora o ex-tricampeão do Bellator tenha tentado manter uma visão positiva da situação, houve muitos momentos de frustração ao longo do caminho. McGregor x Chandler não ser a luta principal do UFC 300 foi apenas o exemplo mais recente.

“Definitivamente há uma parte de mim que [is disappointed]”, disse Chandler sobre o UFC 300.

“É um cartão importante, cara. É o UFC fazendo 300 shows, já existe há 30 anos. Teria sido muito legal. Mas também, todas as oportunidades de lutar no octógono do UFC, sob a bandeira do UFC, com o apoio do UFC atrás de você, são todas enormes. Conor sabe disso, eu sei disso. [We’ll fight] no final deste ano ou no outono, verão, seja lá o que for, mas só precisamos que todos sejam pacientes. Eu entendo. Eu entendo o sentimento e entendo a pressa com que as pessoas querem que essa luta seja marcada. Eu entendo.

“Cada vez que vou para uma luta, lembro porque as pessoas adoram me ver lutar, porque eu trago uma velocidade diferente, uma cadência diferente, uma ferocidade diferente daquela que a maioria dos lutadores está disposta a enfrentar. E então, obviamente, sendo Conor a maior estrela de combate do planeta, as pessoas querem ver essa luta. Mas paciência é uma virtude, cara, e aprendi isso no ano passado, e vou continuar.”

Chandler teve um desempenho admirável ao manter seu nome divulgado durante o ano passado, apesar da incerteza em torno de seu futuro. Sua aparição surpresa em WWE Raw foi apenas mais um exemplo. Chandler se tornou viral depois de fazer uma participação especial improvisada no principal programa da WWE, arrebatando o microfone e, em seguida, fazendo uma promoção furiosa chamando McGregor.

Chandler admitiu que houve momentos em que ele se perguntou se estava perdendo tempo e se seria melhor definir um prazo para uma decisão ser tomada, mas ele está confiante agora de que a parte mais desafiadora da espera já ficou para trás. .

“Acho que todos os dias é um alvo em movimento”, disse Chandler. “Como eu disse, se eu tivesse algum tipo de inclinação ou informação chegando à minha porta, no meu celular, nos bastidores, que fizesse parecer que essa briga não estava acontecendo, sim, poderíamos fazer um pivô. Mas a partir de agora, isso está acontecendo. E como eu disse, não temos um encontro, mas com certeza estamos chegando perto.

“Obviamente, essa data neste verão faz muito sentido”, acrescentou. “Tem que ser um cartão grande, para que as pessoas possam ler nas entrelinhas e saber o que são os cartões grandes. A propósito, não recebi confirmação de que é 29 de junho ou qualquer outro cartão. Sei que obviamente não é o UFC 300 neste momento, então estou torcendo para esse verão e vou treinar como tal. Já estou em forma. Todo o Honda Center viu isso na noite de segunda-feira, então estou pronto para entrar em um campo de treinamento e mal posso esperar para despachar este homem.”