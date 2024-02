Michael Chandler explica promoção da WWE contra Conor McGregor: ‘Fui jogado no fogo’

Por favor, desculpe Michael Chandler se a voz dele está um pouco rouca hoje.

“Tenho que dizer a todos: ‘Ei, não estou doente. Eu literalmente machuquei minha voz Segunda à noite crua,’” Chandler disse rindo no episódio de quarta-feira de A hora do MMA.

“Antes de continuar, um dos produtores disse, ‘Ei, este microfone está fechado’, e eu disse, ‘Ei, o que significa fechado?’ Ele fica tipo, ‘Gated significa que você tem que falar abertamente.’ E eu pensei, ‘Não acho que isso será um problema.’ Mas o momento tomou conta e nasceu uma estrela.”

Chandler, 37 anos, surpreendeu o mundo dos esportes de combate esta semana quando fez uma aparição improvisada no principal programa da WWE, pegou o microfone e fez uma promoção furiosa chamando Conor McGregor por sua luta ainda não agendada.

A noite agitada de Chandler rapidamente se tornou viral nos mundos duplos do MMA e do wrestling profissional. E de acordo com o ex-tricampeão do Bellator, foi tudo de improviso.

“Dois minutos antes, eles disseram: ‘Ei, eles vão colocar a câmera em você.’ Eu disse: ‘Por que você não me dá aquele microfone?’”, lembrou Chandler. “E eles disseram: ‘Espere, deixe-me subir no mastro bem rápido.’ E então, cerca de um minuto depois, eles disseram: ‘Ei, você entra em um minuto e vai pegar o microfone, se quiser’, e então a mágica aconteceu. … Menos de cinco minutos [of notice]. Não havia nada preparado. Nada. Fui jogado no fogo. Me bati algumas vezes e depois fomos.

“Não há nenhum vídeo meu tirando a camisa, mas Pat McAfee disse que eu tirei a camisa [after], então coloquei a multidão nisso, eu estava flexionando todo mundo. Foi divertido, cara. Foi muito divertido, e cara, estou cansado de esperar pelo Conor, então leve seu traseiro doce de volta ao octógono.”

Chandler disse que sua proatividade foi bem recebida pelos chefes da WWE. Ele disse que se encontrou com o diretor de conteúdo da WWE e chefe de criação Paul Michael Levesque – que é mais conhecido pelo apelido de Triple H – depois de seu comercial na televisão e foi informado de que a WWE “gostou do que viu”. Embora tenha dissipado os rumores de que a promoção tinha algo a ver com os planos para uma aparição cruzada na Wrestlemania, ele expressou interesse em abrir ainda mais a porta para uma futura sinergia corporativa entre o UFC e a WWE, agora que as duas marcas estão operando sob o mesmo Grupo TKO. Guarda-chuva de participações. Chandler também deu a entender que sua aparição não seria “a última que você me verá na WWE, possivelmente”.

“Veremos”, disse Chandler. “Obviamente há um cruzamento aí. Muito respeito pelos lutadores, pelos chefões de lá. Eles têm muito respeito pelo UFC. Foi muito legal estar lá, observar outros atletas, artistas e performers, e [them] sendo grandes fãs de artes marciais mistas, e eu delas. Então foi muito legal. Há muita sinergia aí e o céu é o limite quando se trata do Grupo TKO e do que podemos fazer no crossover, e sim, cara, provavelmente é apenas o começo.”

Chandler está provisoriamente vinculado a uma luta de volta no UFC contra McGregor desde que treinou contra o irlandês em O Lutador Final 31 no início de 2023. Depois de uma longa e prolongada saga, McGregor anunciou sua luta de retorno contra Chandler na véspera de Ano Novo, em 29 de junho, no pay-per-view anual da International Fight Week do UFC. Desde então, o CEO do UFC, Dana White, negou as alegações de McGregor e sustentou que não há luta prevista para o ex-campeão das duas divisões. White reiterou esse sentimento no último fim de semana após o UFC 298, afirmando que ainda não sabe quando – ou se – McGregor retornará.

McGregor, 35, não compete desde que quebrou a perna na derrota para Dustin Poirier em julho de 2021, mas expressou repetidamente seu descontentamento por não ter recebido cartão amarelo do UFC.

Infelizmente, apesar do burburinho que a aparição de Chandler na WWE gerou, o ex-campeão dos leves do Bellator disse que não houve desenvolvimentos na frente de McGregor.

“Há muitas coisas complicadas acontecendo nos bastidores”, disse Chandler. “Ninguém sentiu que esperou mais do que eu, certo? Estou pronto para lutar desde logo O ultimo lutador. Mas também entendo que o tempo livre tem sido bom, o tempo com minha família tem sido bom, os negócios estão crescendo fora de mim, lutando na jaula por um salário. Mas, no final das contas, Conor tem tudo para fazer. Ele agora está promovendo Casa da estrada, que será lançado em março. Obviamente havia o material da USADA e agora o novo material dos testes de drogas. Havia apenas todas essas camadas diferentes. Além do que Dana disse, cara – dinheiro complica as coisas. Há muito dinheiro envolvido nesta luta.

“Todo mundo, quer você o ame ou odeie, você tem que respeitar o que [McGregor] construiu, certo? Então complicou as coisas. Mas de qualquer forma, o trem Chandler continua avançando e não vamos sair dele. Essa é a luta que está acontecendo. Não posso te dizer uma data, não posso te dizer um peso, mas posso te dizer que a luta está acontecendo. E tenho muitas garantias de que essa luta está acontecendo para pensar o contrário. Então há algumas datas que fazem sentido – obviamente o UFC 300 fez muito sentido, realmente fez.

“Tenho que ser honesto com você, pensei que seria assim. Faz muito sentido. Por que você não gostaria de ser a atração principal do maior card que o UFC já realizou? Mas, em última análise, não é e continuamos pacientes, continuamos treinando, permanecemos prontos.”