Miguel Reveles, técnico mexicano dos 49ers que é fundamental para o sucesso de Christian McCaffrey

São Francisco 49ers terá um grande contingente mexicano para o Super Bowl LVIII, com Fred Warner ativo, bem como Miguel Reveles à margem, e Alfredo Gutiérrez e Isaac Alarcón no time.

O auxiliar ofensivo mexicano chegou ao time sob Anthony Lynnque o colocou no comando de uma das áreas mais fundamentais do time da Bay Area, trabalhando com os running backs.

“Sou assistente ofensivo, trabalho com running backs Christian McCaffrey, Kyle Juszczyk e Elijah Mitchell“, disse ele em entrevista à NFL México na noite de abertura em Las Vegas, Nevada, antes do jogo contra o Chefes de Kansas City no domingo, 11 de fevereiro.

O mexicano também destacou como é trabalhar com um dos indicados ao MVP de 2023 da NFL.

“O trabalho que ele faz nem se explica porque está sempre trabalhando muito, desde cedo pela manhã até tarde da noite”, disse ele sobre o CMC.

“Ele é o primeiro a chegar nas instalações e o último a sair. O trabalho que ele faz assistindo vídeos e o trabalho na academia, e tudo o que ele faz, não se explica. muito e presta atenção no trabalho que faz”.

Com vasta experiência no futebol, Miguel Reveles é formado pela Universidade de La Verne, na Califórnia, e começou sua carreira paralelamente na Colony High School e na Los Osos High School.

Em 2012, ele recebeu a oportunidade de treinar na Azusa Pacific University, onde atuou como treinador de tight ends.

Lá, o mexicano fez parte da equipe da APU ao lado do Hall da Fama da NFL Jackie Slatere sob as ordens do treinador principal Vitor Santa Cruzsendo um dos principais intervenientes no recrutamento dos melhores jogadores da Grande Conferência Atlética do Noroeste.

Primeiro contato de Miguel Reveles com a NFL

O talento do mexicano de segunda geração, nascido na Califórnia, rendeu-lhe uma bolsa de estudos no Programa de Coaching de Diversidade Bill Walsh, obtendo exposição no campo de treinamento com o Jatos de Nova York em 2014, e trabalhando com o Carolina Panteras equipe técnica um ano depois.

Depois de estar ligado Rony Riverapessoal, Miguel Reveles continuou sua jornada na Universidade do Arizona (2013-2016), embora sua primeira grande chance tenha ocorrido na Universidade da Califórnia, em Berkley, como treinador de controle de qualidade de equipes especiais.

Mas foi só em 2022 que o mexicano foi recrutado como São Francisco 49ers estagiário por Kyle Shanahan como parte do programa Bill Walsh NFL Diversity Coaching, onde começou a trabalhar com os tight ends.

Esta estação, Miguel Reveles continuou a trabalhar com Anthony Lynntreinador adjunto e treinador de running backs, onde foi encarregado de polir uma das principais estrelas dos Niners.

Por fim, o mexicano mandou uma mensagem à comunidade latina e pediu um voto de confiança ao San Francisco 49ers para vingar a vitória sobre o Chefes de Kansas City no Super Bowl LVIII.

“Vamos fazer o melhor que pudermos para vencer este jogo, estamos vindo com todo o nosso espírito”, disse ele.

“Como cheguei aqui? Com ​​a ajuda da torcida é possível, basta trabalhar duro.”