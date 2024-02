Miguel Rojas envia mensagem clara a Shohei Ohtani: a tradição dos ônibus dos Dodgers não é negociável

ACom a aproximação do treinamento de primavera, o burburinho em torno de Shohei Ohtani continua a se intensificar.

A sensação japonesa, agora membro do Los Angeles Dodgers, encontra-se no centro das atenções enquanto se prepara para embarcar em um novo capítulo em sua jornada no beisebol.

Contudo, com o Dodgers surge uma tradição única – aquela que o infielder Miguel Rojas está empenhado em garantir Ohtani honras.

Os companheiros dos Dodgers esperam que Ohtani honre a tradição

O Dodgers’ a tradição do ônibus tem sido um rito de passagem para os recém-chegados, exigindo que compartilhem histórias durante a viagem.

Mas aqui está o problema: se as histórias não atenderem às expectativas, a consequência é um assento no local menos desejável do ônibus: o banheiro.

Em uma entrevista recente com Chris Rose Esportes, Rojas não deixou espaço para ambigüidades, afirmando, “Queremos saber histórias. Como eles se tornaram grandes jogadores da liga principal e como tudo começou no Japão e coisas assim.”

Ele deixou claro que seria esperado que Ohtani participasse plenamente desta tradição peculiar, enfatizando, “Regras são regras.”

Quando Rosa sugeriu uma alternativa monetária para contornar a tradição, Rojas permaneceu resoluto, afirmando, “Eu preferiria ter uma história de Ohtani para o resto da minha vida do que US$ 100 mil.”

Sua dedicação em preservar a tradição da equipe fala muito sobre a importância da camaradagem e do vínculo dentro da equipe. Dodgers’ sede do clube.

Com o Dodgers também acolhendo outros talentos internacionais como Yoshinobu Yamamoto e Teoscar Hernándezjuntamente com Tyler Glasnow adquirido via comércio, a próxima viagem de ônibus promete ser agitada.

Como Ohtani continua sua recuperação de uma lesão no final da temporada em 2023ele permanece otimista quanto às suas perspectivas para a próxima temporada.

Expressando confiança em seu progresso, Ohtani revelou planos para servir como rebatedor designado do time na abertura da temporada contra os Padres em Seul, Coreia do Sul.

“Estamos dentro do cronograma” Ohtani dito através de intérprete Ippei Mizuhara. “Não estamos à frente, não estamos atrás. Estamos dentro do cronograma. Contanto que não haja contratempos no futuro, estarei pronto.”

Apesar dos desafios que temos pela frente, Ohtani permanece focado em sua reabilitação enquanto concilia suas responsabilidades como rebatedor e arremessador.

“Vou começar meu programa de arremesso quando chegar ao Arizona e partir de lá. Na verdade, não agendamos nada como BPs ao vivo ou algo assim. Então, vamos [play] de ouvido através do acampamento. O foco principal será em rebatidas, obviamente, ao longo do ano, e vamos tentar facilitar o programa de arremessos ao longo do ano”.