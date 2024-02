Mike Epps não recua após a aparente ameaça de Shannon Sharpe

Reproduzir conteúdo de vídeo



Mike Epps não está recuando Shannon Sharpea aparente ameaça de que as ruas não são seguras para ele… isso, depois que o comediante recentemente deu alguns figurões no HOF’er.

Em resposta ao recente discurso da SS contra ele em seu podcast com Chad OchoCino – no qual Shannon alegou que Mike mentiu sobre seu nome (mais sobre isso mais tarde) – o próprio ME entrou online para abordar o assunto na segunda-feira … esclarecendo quem entrou em contato com quem e qual é o acordo.

ICYMI … Mike fez um stand-up set há cerca de uma semana, onde zombou de Shannon e de suas entrevistas virais do “Club Shay Shay” recentemente, especialmente o Kat Williams um. Em seu set, Mike disse que Shannon o procurou para uma reunião de acompanhamento – e então fez algumas piadas homofóbicas às custas de Shannon… todas as quais chamaram a atenção/fúria de Shannon.

No domingo – enquanto gravava seu pod com Chad – Shannon descarregou em Mike sem nunca nomeá-lo – e disse que as piadas gays não o incomodavam… mas a “mentira”, como ele disse, sim. Ele sugeriu que iria confrontar Mike sobre isso em breve, e talvez mais.



Bem, Mike recebeu uma resposta para Shannon agora … explicando que ele realmente havia mandado um DM para Shannon após a morte de Katt entrevista agora infame – durante o qual Mike diz que sentiu que Shannon estava tentando convencer KW a destruir seu ex-colega de elenco de ‘Friday’, embora ele nunca o tenha feito.

Mike diz que acha que Shannon está aqui tentando fazer com que as pessoas digam coisas malucas sobre os outros apenas por cliques – e sobre a questão de se encontrarem… ME diz que eles também podem fazer isso.



Agora, ele nota que não luta mais – então não parece que ele queira ser físico com o ex-tight end (francamente, ninguém quer)… mas ele continua a insultar SS.

Aliás… Mike tem algumas injeções para o parceiro de Shannon, Chad, e alguns golpes para arrancar.



Mike e Shannon certamente se cruzarão no próximo fim de semana no 2024 NBA All-Star Weekend… que acontece na cidade natal de Mike, Indianápolis. Então… as coisas estão acontecendo.