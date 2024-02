Mike ‘The Situation’ Sorrentino compartilha vídeo do filho engasgando com macarrão

Momento assustador na casa de “The Situation”… como mostra uma câmera Ring Mike Sorrentino o filho dele engasgando com sua massa favorita.

O pilar de “Jersey Shore” compartilhou o clipe nas redes sociais no sábado … documentando um bom jantar em família na noite de quinta-feira que rapidamente evoluiu para um cenário de pesadelo.

Uma refeição em família começa inocentemente… com Mike sentado à mesa e seu filho de 2 anos Romeu sentado na cadeira ao lado dele. O garotinho coloca um pouco de nhoque de macarrão pesto na boca – e é aí que as coisas mudam.

Um dos dois adultos com quem Sorrentino está pode ser ouvido claramente dizendo “Ele está sufocando, ele está sufocando” com uma mulher que parece ser a esposa de Mike Lauren indo para a cozinha pegar um pouco de água.

MS dá tapinhas nas costas de seu filho repetidamente, tentando desalojar a comida de sua traqueia, o que parece funcionar eventualmente… com Romeo soltando um grito alto enquanto sua mãe parece usar algum tipo de ferramenta para tirar a comida e puxa-lo em um abraço apertado.

O pai de três filhos postou algumas fotos de seus filhos após o vídeo… e deu mais detalhes sobre a provação – basicamente dizendo que Romeu ficou com o macarrão preso na garganta enquanto aplaudia a si mesmo e a sua esposa por permanecerem calmos, apesar do horror. do momento.