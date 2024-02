Mike Trout fala pela primeira vez sobre a assinatura de Shohei Ohtani com os Dodgers: ‘Tive uma boa ideia’

Depois de passar seis temporadas, Shohei Ohtani assinado com o Los Angeles Dodgers para um jogo alucinante e recorde contrato no valor de US$ 700 milhões com os Angelsonde nunca chegou à pós-temporada, esperando que em 2024 ele poderá lutar pela World Series.

Agora, Mike Trout continua sendo o único superstar no elenco dos Angels após a saída de Ohtanitentando juntar os pedaços de uma organização falida que está presa na mediocridade há mais de uma década agora, entrando em 2024 com baixas expectativas para os playoffs do beisebol.

A truta está em apuros agora, já que os Angels são vistos como uma equipe não competitiva, e seu auge poderia muito bem já ter passado; no entanto, durante uma conferência de imprensa no complexo Angels Spring Training, ele prometeu sua lealdade aos Halos e seu desejo para ganhar uma World Series em Ahaheim, apesar dos rumores comerciais que o cercam.

Porém, ele entende porque Ohtani deixou o time e o parabenizou, dizendo que sempre teve a sensação de que seriam os Dodgers.

Eu meio que tive uma boa ideia, meu pressentimento seria dos Dodgers. Estou muito feliz por ele (por Ohtani). Todo mundo lê tudo e todo mundo diz Dodgers, então era isso que eu queria fazer. Mike Truta

Trout já passou do seu auge?

Mike Trout assinou um contrato recorde em 2019 com os Angels por 12 temporadas e US$ 426,5 milhões que o manterá em Anaheim até o final da temporada de 2030.

Na época, o acordo foi visto como uma aposta segura para os Angels, mas as lesões atrapalharam os últimos estágios da carreira estelar de Trout.

Desde a temporada da Covid-19 em 2020, Trout ainda não conseguiu completar uma temporada, aparecendo em apenas 237 dos 486 jogos da temporada regular desde o início de 2021, o que significa que perdeu mais de 50% dos jogos dos Angels durante esse período. .