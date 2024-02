Miley Cyrus deixa o pai Billy Ray Cyrus fora do discurso de aceitação do Grammy

Miley conquistou pela primeira vez o prêmio de Melhor Performance Pop Solo por seu hit “Flowers”, antes que a música mais tarde conquistasse o troféu de Gravação do Ano – e embora ela tenha agradecido a várias pessoas importantes em sua vida no palco, ela omitiu notavelmente a menção ao icônico músico country. .

A ex-estrela da Disney examinou a longa lista de pessoas a quem ela queria agradecer – sua equipe, todos no palco com ela, seu namorado Max Morando assim como sua mãe, Tish Cyrus e irmã, Brandi Ciro – mas Billy não recebeu a cobiçada mensagem.

A omissão pode ser um deslize totalmente inocente ou pode aludir a uma extensão de relatos de 2022 de que o relacionamento de Miley com Billy foi tenso após seu divórcio de Tish… que compareceu ao Grammy com sua filha.

Lembre-se, Miley uma vez compartilhou um vínculo especial com Billy, que desempenhou um papel fundamental no lançamento de sua carreira através de “Hannah Montana” – eles compartilharam a tela em todas as 4 temporadas do programa de TV e no filme subsequente.