Missed Fists: lutador fica chocado com cornerman após levar tiro na virilha

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Mesmo com apenas dois eventos do UFC em janeiro, o mês passou rapidamente e em breve retornaremos à nossa programação normal (11 finais de semana seguidos de eventos do UFC chegando e PFL/Bellator de volta no final do mês!). Em tempos como estes, é importante encontrar tempo para respirar, organizar seus pensamentos e refletir sobre as coisas que você mais valoriza na vida.

Também é importante rir antes de voltar à nossa série habitual de nocautes e finalizações, por isso começamos esta semana com uma cena provocadora de risadas do Alash Pride 94 em Shymkent, Cazaquistão.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores Nocautes e submissões, e para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Makhmudkhan Beibit x Rayimbek Tazhibaev

Senhoras e senhores, conseguimos: a tecnologia de recuperação de injeções na virilha atingiu outro nível.

Menos de 30 segundos de luta, Rayimbek Tazhibaev pegou Makhmudkhan Beibit nos yabos enquanto Beibit tentava se afastar dele. Beibit sentiu imediatamente os efeitos do remate rasteiro e o árbitro Azamat Daribekov acertou em cheio para resolver a lesão.

Ele primeiro atendeu Beibit com as marteladas na sola dos pés, agora padrão da indústria (não tenho certeza do que isso faz), depois permitiu que a equipe médica ao lado do ringue desse uma olhada, mas Beibit permaneceu no chão. Não foi até que seu astuto cornerman interveio e pisado em cima A bunda de Beibit algumas vezes (de novo, não tenho certeza do que isso faz) que começamos a ver sinais de vida.

O cornerman encerrou seu tratamento agarrando os tornozelos do lutador e sacudindo-o para soltá-lo, o que realmente pareceu funcionar. Beibit levantou-se de um salto, espreguiçou-se por mais alguns segundos e a luta recomeçou. E Beibit finalizou Tazhibaev no segundo round.

Abençoe esses milagres médicos modernos.

Se você quiser assistir a essas travessuras, todo o evento está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

Kevin Christian x Miguel Porto

Juan Pablo Vieira vs. Marcos Bruno

Talisson Teixeira vs. Arthur Fonseca

Reginaldo Junior vs. Gustavo Henrique

Rafael Pereira vs. Fernando Laurenco

Marco Tulio vs. Cemey dos Santos



Agora vamos à ação propriamente dita, começando com o primeiro de dois eventos que aconteceram no último sábado e que contou com uma enxurrada de finalizações.

O LFA 175 (replay disponível no UFC Fight Pass) aconteceu em São Paulo e deu continuidade à bela tradição de os eventos brasileiros da promoção serem absolutamente malucos. Caso em questão, veja Kevin Christian e Miguel Porto jogando para baixo.

E a loucura aumenta IMEDIATAMENTE no R2 com Kevin Christian finalizando Miguel Porto em 39 segundos. Aquele joelho voador no corpo. Esses cartões LFA Brasil são bons demais. #LFA175 pic.twitter.com/i3Gb6ZZ5nJ —caposa (@Recorder_Hitman) 28 de janeiro de 2024

Começamos com algumas travessuras cômicas com tiros na virilha, mas Christian vs. Porto pode ter sido o verdadeiro momento maluco do fim de semana. Eles estão escorregando e deslizando por todo lado e de alguma forma Christian encontra os meios para acertar uma joelhada nas costelas que elimina Porto.

Duas lutas antes, o peso leve Juan Pablo Vieira, de 20 anos, exibiu lindos movimentos de cabeça antes de acertar Marcos Bruno com um gancho de esquerda.

Bruno foi o adversário mais difícil de Vieira e Vieira passou no teste com louvor. Ele melhorou para 7 a 0, com Bruno sendo apenas seu segundo adversário a passar do primeiro turno.

Também na lista de prospectos, o imponente Talisson Teixeira pode ser um fator importante na divisão dos pesados ​​em breve.

Recentemente completou 24 anos, o imponente rebatedor de 1,80 metro está agora com 5 a 0 (todas as finalizações no primeiro round) depois de derrotar Arthur Fonseca. Teixeira fez sua estreia profissional há pouco mais de três anos, então vamos vê-lo ganhar mais tempero antes de saltar para uma promoção maior.

Vieira nos deu um nocaute de esquerda, então que tal uma direita correspondente de Reginaldo Junior?

Agora são nocautes consecutivos no primeiro round para “The Beast”.

Vamos para a hora da história com caposa:

Após 7 anos, Rafael Pereira se vinga de Fernando Laurenço da maneira mais tranquila possível. Laurenço entrou nessa luta com uma seqüência de 11 vitórias consecutivas e “Mini Man” arrematou em 51 segundos. #LFA175 pic.twitter.com/ujGbOTS0MD —caposa (@Recorder_Hitman) 28 de janeiro de 2024

Após 7 anos, Rafael Pereira se vinga de Fernando Laurenco da maneira mais tranquila possível. Laurenco entrou nessa luta com uma seqüência de 11 vitórias consecutivas e “Mini Man” arrematou em 51 segundos.

Eu não estava familiarizado com a história entre esses dois lutadores, mas aparentemente Laurenco deu a Pereira, de 19 anos, sua primeira derrota com uma decisão dividida em novembro de 2016. Parece que Pereira está segurando esse L com força porque não o fez. Como acabou de vencer Laurenco na revanche, ele acertou o homem antes de acertá-lo com um estrangulamento profundo.

Não se deve viver a vida em busca de vingança… mas se for preciso, pelo menos faça com que pareça muito legal.

Pelo que eu sei, não houve grande disputa entre Marco Tulio e Cemey dos Santos, mas você poderia ter me enganado, dada a forma como Tulio acerta esse ataque verdadeiramente sinistro.

Dos Santos estava em péssimo estado depois de receber alguns socos fortes nos pés e Túlio aproveitou com um mergulho de direita do tipo tudo ou nada que foi muito mais tudo do que nada. Acabei de deixar Santos completamente mole por um segundo.

Mitch Raposo x Justin Valentin

Everet Desilets x Lorenzo Fitzgerald

Colin Silva x Igor Zaltsman



Nosso segundo evento em que a dor foi trazida completamente foi o Cage Titans 63 de Plymouth, Massachusetts.

Mitch Raposo, 25 anos, tem sido uma das apostas mais seguras a emergir como candidato vindo da região da Nova Inglaterra nos últimos anos, mas ainda não juntou tudo. Ele perdeu para Liudvik Sholinian em O Lutador Final 29 torneio em uma temporada que viu Raposo disputar uma divisão acima no peso galo. E então ele perdeu para Jake Hadley em seu teste para o Contender Series, pelo qual Hadley perdeu peso.

Esses contratempos apenas retardaram a ascensão de Raposo, e não o impediram, já que ele venceu quatro lutas consecutivas desde a derrota para Hadley e conquistou dois títulos vagos de peso mosca. No sábado, ele usou um belo trabalho corporal para colocar Justin Valentin no quarto lugar e adicionar o ouro do Cage Titans à sua coleção crescente.

A finalização de Everet Desilet sobre Lorenzo Fitzgerald não foi tão pitoresca, mas não foi menos memorável.

Desilets e Lorenzo Fitzgerald são dois meio-médios no início de suas carreiras (esta foi a estreia profissional de Fitzgerald), então você pode desculpá-los por serem mais coração e entusiasmo do que habilidade e técnica. Especialmente quando os resultados são tão espetaculares.

Às vezes, a melhor estratégia é simplesmente seguir em frente e dar socos até que um homem caia.

Caramba, às vezes basta um bom tiro.

No segundo round de sua primeira luta amadora, o peso leve Colin Silva acertou um golpe de direita no queixo de Igor Zaltsman e foi tudo o que ela escreveu.

Você pode assistir a um replay de Cage Titans 63 com uma assinatura do Spectation Sports.

Mathieu Chaumont x David Karp

Nosso outro candidato ao melhor ground and Pound da semana vem de Mathieu Chaumont em um evento do Jungle Strike Championship em Nimes, França.

David Karp parecia um peixe fora d’água (ha!) Ao chutar ineficazmente um Chaumont flutuante. Percebendo que não corria perigo imediato, Chaumont começou a chover punhos de martelo até que Karp foi derrubado.

Você pode assistir a um replay gratuito do evento no canal do JSC no YouTube.

Matej Penaz vs. Matheus Bonner

No Oktagon MMA 52, em Newcastle, na Inglaterra, Matej Penaz foi para o corpo para derrubar Matthew Bonner e depois foi para o corpo novamente. E de novo. E de novo.

E de novo. E de novo. Estou sentindo um padrão.

Artem Vakhitov vs. Siyavush Salokhov

Mais uma notícia notável aqui, já que Artem Vakhitov – que os fãs de luta reconhecerão como o homem que derrotou Alex Pereira na última luta de kickboxing do campeão meio-pesado antes de ingressar no UFC – conquistou sua primeira vitória de MMA na Federação Mundial Ertaymash em Bishkek, Quirguistão. .

O ex-campeão do GLORY LHW (e rival de Alex Pereira) Artem Vakhitov conquistou discretamente sua primeira vitória no MMA nas preliminares do WEF 130 hoje no Quirguistão. Depois de deslocar o cotovelo 55 segundos em uma decepcionante estreia no MMA em junho passado, o russo fez um trabalho leve para vencer o 0-1 Siyavush Salokhov. pic.twitter.com/NMCWtDGPrn —caposa (@Recorder_Hitman) 27 de janeiro de 2024

O tempo dirá se o jogador de 32 anos conseguirá seguir os passos de Pereira e arrebatar o ouro do UFC, mas pelo menos agora ele conseguiu oficialmente misturar as artes marciais após um revés por lesão em sua estreia em junho passado.

World Ertaymash Federation 130 está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

ICYMI: Não deixe de conferir o nocaute de joelho voador de quatro segundos (sim, QUATRO segundos) de Takaya Suzuki em um evento do Shooto em Tóquio.

Enquete Qual foi o momento mais memorável de Missed Fists esta semana? 0% Recuperação de tiro na virilha de Makhmudkhan Beibit (0 votos)

0% Kevin Christian e Miguel Porto brigam violentamente (0 votos)

0% O poder de Juan Pablo Vieira saiu (0 votos)

0% Trabalho corporal de Mitch Raposo (0 votos)

0% Outros (deixe um comentário abaixo) (0 votos)

0 votos no total



Vote agora



Se você souber de uma luta ou evento recente que você acha que pode ter sido esquecido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter – @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.