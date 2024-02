Missed Fists: Lutador perde pedaços de cabelo ao se defender de ataque de chave de braço

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

As faltas vêm de todas as formas e tamanhos nos esportes de combate e todos nós nos acostumamos a revirar os olhos com a frequência com que acontecem e com a arbitragem muitas vezes ineficaz que se segue (tenho certeza que os lutadores vivem com medo do infame “aviso duro ”). Uma manobra que é definitivamente contra as regras, mas que não vemos com muita frequência, é puxar o cabelo, provavelmente porque não é algo que se possa escapar facilmente e porque é apenas uma coisa não tão legal de se fazer.

Em um show do Zaruba Fight Night em Dubai, os longos cabelos de alguém acabaram envolvidos na finalização, mas é difícil chamar isso de falta, a rigor.

Robbie Scott x Ahmed Mohamed Sobhy

Robbie Scott e Ahmed Mohamed Sobhy colocaram suas habilidades de luta livre à prova um contra o outro e foi Scott quem pareceu levar a melhor no duelo após acertar um armlock no segundo round.

Se fosse assim tão simples.

Primeiramente temos que falar sobre o que aconteceu com o cabelo de Sobhy. Enquanto ele e Scott se enroscavam no tapete, seu cabelo literalmente ficou emaranhado entre eles e pedaços dele começaram a ser arrancados da cabeça de Sobhy. Não sei se era o cabelo natural dele saindo, ou algum tipo de extensão sintética, de qualquer forma, estava todo bagunçado no momento em que Scott garantiu o que parecia ser um armlock vencedor da luta.

Como você pode ver no clipe acima, a finalização de Sobhy não está em lugar nenhum, então ficamos nos perguntando se talvez tenha havido uma batida verbal, ou talvez Sobhy tenha gritado de dor, o que também é motivo para um árbitro parar uma luta. Infelizmente para Scott, após uma longa revisão do replay, a paralisação foi anulada e a luta foi considerada sem disputa.

Ninguém quer ver uma luta terminar assim, mesmo sendo uma boa decisão para Sobhy, que estava se recuperando do armlock. Esperemos que quem faz o cabelo dele também possa salvar essa situação.

Zaruba Fight Night 6 está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

O veterano do MMA David Zawada não teve muita sorte no UFC ou no PFL e parecia que sua recente participação no Oktagon MMA daria continuidade a essa tendência. No entanto, o peso médio alemão emocionou o público em Oberhausen, superando as adversidades para vencer Hojat Khajevand com uma chave de calcanhar do nada.

Apenas essa parte da luta foi uma montanha-russa com os dois lutadores disputando descontroladamente por posição. Zawada parecia estar se adaptando rapidamente e tudo o que ele estava fazendo valeu a pena no final, já que ele marcou apenas sua segunda vitória desde 2019. É importante notar que Oktagon utiliza pontuação aberta, então se isso ajudou a criar um senso de urgência para Zawada , então uma dica para todo esse conceito desta vez.

Nasir Davis x Michael Eastwood

Do Fierce FC 30 (replay disponível via pay-per-view) em West Valley City, Utah:

Esse é Nasir Davis com uma mão direita vibrante que quebrou a mandíbula de Michael Eastwood. Davis mostrou um gerenciamento de alcance verdadeiramente impressionante ali, desferindo um soco a uma distância da qual ele sabia que Eastwood não poderia ameaçá-lo.

Davis conquistou títulos amadores de peso mosca em lutas consecutivas, ambas por nocaute no primeiro round, então ele certamente é um azarão a ser observado no futuro.

Mansur Abdul Malik vs. Allan St-Gelais

Vamos agora para o reino do UFC Fight Pass para uma série de destaques fantásticos, começando com o nocaute terrível de Mansur Abdul-Malik sobre Allan St-Gelais no LFA 176 em Phoenix. Na semana passada, apresentamos algumas finalizações de ground-and-pound incrivelmente poderosas, mas Abdul-Malik tem essas batidas.

Coisas feias, mas definitivamente não precisamos nos preocupar com a necessidade de Abdul-Malik desenvolver uma tendência cruel. O peso médio de 26 anos terminou todas as quatro primeiras lutas por nocaute no primeiro round. Em seguida, Abdul-Malik aproveitou o microfone para chamar Mick Maynard para lhe dar uma chance no UFC. Não espere que ele tenha que esperar muito.

Bilal Hasan x Jacob Romano

No Cage Fury Fighting Championship 129, na Filadélfia, o peso mosca Bilal Hasan, de 22 anos, acertou em cheio Jacob Romano com esse chute giratório de calcanhar.

Este foi o oposto do nocaute no ground and Pound de Abdul-Malik. Isso foi uma coisa linda.

Hasan melhorou para 3-0 (1 NC) com a vitória e parece estar no caminho certo depois de fazer sua estreia profissional há apenas 14 meses.

Pare-me se você já ouviu isso antes.

Um campeão australiano sobe de peso em busca do segundo título e perde duas vezes, mas encontra o sucesso ao descer de divisão.

Claro, estou falando do Rod Costa, do Eternal MMA, que defendeu o cinturão do peso galo em Perth após algumas derrotas recentes no peso pena.

Costa também fez isso com estilo, exibindo um jiu-jitsu realmente habilidoso para prender o veterano de 36 lutas Alan Philpott em um triângulo de braço na posição inferior.

Mas sim, não consigo pensar em nenhum outro lutador australiano em posição semelhante que esteja lutando tão cedo.

Khan Deatta colocou um ponto de exclamação em sua luta com Jong Hwan Lee, ganhando tempo e esperando uma abertura para lançar uma série de cotoveladas que deixaram Lee maluco.

A cabeça do cara estava quicando na gaiola com aqueles arcos.

Em uma luta amadora de peso pena, Yohanes Lorot e Joel Hogan jogaram a pia da cozinha um no outro a tal ponto que, quando assisti esse clipe pela primeira vez, não tinha ideia de onde viria o golpe de nocaute.

Acontece que foi uma boa e antiquada joelhada saltitante que rendeu a Lorot a luta neste dia.

Mencionamos o veterano do grande show David Zawada se recuperando de uma fase difícil anteriormente, mas o mesmo não pode ser dito de Don Shainis. Incluindo uma passagem de 0-2 no UFC, Shainis perdeu quatro de suas últimas cinco lutas, sendo esta última derrota em um show do Combat FC em Wilmington, Massachusetts, a mais devastadora.

Damien Nelson acertou um gancho de esquerda que acertou o ponto certo, fazendo Shainis cair de cara e ganhando nosso prêmio Humpty Dumpty Fall of the Week. Parabéns, eu acho?

