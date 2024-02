Missed Fists: Tina Black ganha o título com uma furiosa onda de nocautes

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Na semana passada, o mundo testemunhou o nocaute que viu um campeão anteriormente invicto em sua categoria de peso perder para um desafiante contundente depois de ser apoiado e caído contra a jaula.

Claro, estou falando sobre Tina Black dispensando Taylor Mauldin.

No que você estava pensando?

Tina Black x Taylor Mauldin

Tudo bem, Mauldin pode não ser exatamente Alexander Volkanovski (ela estava com 4 a 0 em sua primeira defesa de título, apenas algumas vitórias antes do recorde de 16 a 0 de Volkanovski no peso pena antes do UFC 298), mas achei que configurar esse destaque funcionou melhor com aquela comparação fofa no topo. Processe-me.

Tina Black, também conhecida como Valesca Machado, pode muito bem ser Ilia Topuria, embora ela tenha esmagado Mauldin no A1 Combat 18 de Urijah Faber na noite de quinta-feira em Lemoore, Califórnia.

Pelas minhas contas, as Pretas acertaram cinco mãos direitas no dinheiro durante a sequência final, com a quinta e última detonando o queixo de Mauldin. Este não foi apenas o segundo melhor nocaute da semana (de novo, gorjeta para Topuria), mas também ganhou nosso prêmio Humpty Dumpty Fall of the Week pela maneira arrepiante com que Mauldin afundou na tela.

Muitos créditos e pontos de estilo para Black por não dar sequência à última tacada.

Dizer que Black se recuperou bem da perda do título peso palha do Invicta FC para Danni McCormack em março passado seria um eufemismo. Ela venceu cinco das últimas seis lutas e tenho a sensação de que uma revanche com McCormack acontecerá em algum momento no futuro.

O A1 Combat 18 de Urijah Faber está disponível para repetição no UFC Fight Pass.

Mirali Huseynov vs. Tommy Arão

Eddie Bernal x Armando Vasquez



Indo para o Lights Out Xtreme Fighting 14 em Long Beach, temos nosso segundo vice-campeão no nocaute mais cruel da luta pelo título desta semana, Mirali Huseynov sacudindo o queixo de Tommy Aaron com uma direita curta que parecia incrivelmente dolorosa.

Dizemos o tempo todo que um lutador não tem ideia do que o atingiu e, neste caso, parecia que Aaron não tinha ideia de quem ou o que o atingiu, onde ele estava ou por que decidiu entrar em uma jaula para enfrentar um monstro como Huseynov em primeiro lugar.

Huseynov, do Azerbaijão, recebeu o título vago dos meio-médios por seus esforços e, presumivelmente, um belo tapinha nas costas do cornerer Cain Velasquez.

Falando em levar uma surra, imagine ser Armando Vasquez aqui.

Um segundo a campainha toca, 18 segundos depois a campainha toca e de repente você está enfrentando o árbitro. Eddie Bernal machucou Vasquez com um gancho de esquerda, deixando-o aberto para um golpe de direita esmagador no meio. Árbitro Jonathan Romero, nós o saudamos por sua arbitragem alerta.

Stick Ramirez x Bruno Cabrera

Antes de conferir outro nocaute incrível, vamos voltar ao Fight Pass por um segundo e admirar o trabalho de Stick Ramirez no Fusion FC 72 em Lima, Peru.

Esse foi um estrangulamento anaconda verdadeiramente malvado de Ramirez, que empurrou Bruno Cabrera para o lado, fez excelente uso da parede da jaula para tirar a vantagem de Cabrera e amarrou uma perna antes de colocá-lo para dormir.

Stick Ramírez? Mais como “Slick” Ramirez, certo?

Qalandar Tabarov vs. Mavlet Amirov

Nosso próximo nocaute da lista? Apenas um chute giratório, cortesia de Qalandar Tabarov:

Uma finta para a direita e um sopro intencional da mão esquerda foram o que levou à morte de Mavlet Amirov, já que você pode ver sua defesa cair exatamente no momento errado. Vá quadro a quadro e observe como seu queixo cai de surpresa pouco antes do calcanhar de Tabarov bater nele. Você não pode cronometrar um chute melhor do que isso.

As lutas gratuitas do Open Fighting Championship 39 estão disponíveis no canal da promoção no YouTube.

Kozhakhmet Imangali vs. Daniyar Zhanbosyn

Então, novamente, se você quiser falar sobre um ótimo momento, Kozhakhmet Imangali certamente merece menção por nocautear Daniyar Zhanbosyn no joelho.

Agora, para mim, isso parecia uma joelhada ou um chute no corpo que se transformou em uma joelhada no rosto, mas pude me convencer do contrário. De qualquer forma, fique atento aos replays daquele e ouça como o som do impacto parece piorar a cada visualização.

Octagon League 55 está disponível para replay gratuito no YouTube.

Jovan Leka vs. Amiran Severni

Danijel Spoljaric vs. Elfos Oliveira



Vamos a mais um exemplo de timing de encontro de sorte do ARMMADA 7 (replay gratuito disponível no YouTube) em Sombor, na Sérvia.

Jovan Leka definitivamente deu esse chute alto com más intenções e seu movimento fez com que Amiran Severni se inclinasse direto para ele. Num segundo Severni estava ziguezagueando e no seguinte ele estava ziguezagueando em uma rápida trajetória descendente até o tatame.

Faça já essas seis vitórias seguidas para Leka, todas por nocaute ou finalização. O sérvio de 21 anos é alguém a ser observado no peso pesado, embora olhando para sua constituição de 1,80 m, eu me pergunto se ele poderá cair para a faixa de 205 libras eventualmente. De qualquer forma, esperamos ver mais Leka em Missed Fists e que ele dê uma olhada nos shows maiores em alguns anos.

Esperemos também que Elves Oliveira aprenda alguma defesa de golpe corporal durante esse tempo, porque ele permitiu que Danijel Spoljaric desse a tacada inicial, culminando em um chute de futebol brutal na caixa torácica.

E adivinha? O peso mosca se junta ao companheiro de equipe e compatriota Leka na sequência de seis vitórias consecutivas.

Agora, um rápido teste para a turma antes de terminarmos a lição de hoje: Quais foram os dois temas principais desta semana?

Se você dissesse excelência WMMA e ótimos acabamentos corporais, você obteria as melhores notas.

Do KSW 91 no fim de semana passado em Liberec, República Tcheca:

Wiktoria Czyzewska se recuperou de sua primeira derrota de forma enfática, dando um chute direto no torso de Petra Castkova que a congelou instantaneamente. Com a vitória, Czyzewska, de 20 anos, melhorou para 3-1, com todas as vitórias por nocaute no primeiro round e nenhuma demorando mais do que dois minutos.

Não se esqueça de conferir o evento KSW: Epic de sábado à tarde, que acontece no sábado e apresenta o lendário Mamed Khalidov enfrentando o ex-campeão WBC e IBF Tomasz Adamek em uma luta de boxe de seis rounds, e o campeão peso pesado Phil De Fries travando com Josh Barnett em uma luta de grappling de 10 minutos, entre outras curiosidades.

