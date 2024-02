Missed Fists: Vincent Van Gogh marca nocaute no joelho

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Gostamos de nos considerar de gosto refinado por aqui, então você pode imaginar nossa empolgação quando um lutador aparece com um nome ou apelido que invoca um clássico cultural. Minhas tentativas de forçar uma manchete a uma tentativa de finalização de Victor Hugo Madrigal fracassaram alguns anos atrás, mas como O Conde de Monte Cristo (diferente obra de literatura francesa, eu sei!), venho aguardando outra oportunidade e finalmente chegou o momento.

Senhoras e senhores, sem mais delongas, conheçam o peso pena do MMA Vincent Van Gogh.

Vincent Van Gogh vs. Yeison Bayona

Elias Santos vs. Giovanny Giraldo

Michael Polanco x Erick Encarnación



Qual a melhor forma de descrever esta obra-prima do Van Gogh da República Dominicana, que se apresentou em um evento do Fighting Force na última sexta-feira?

Foi muito Noite estrelada para seu oponente Yeison Bayona, que provavelmente estava vendo corpos celestes depois de receber toda a força do joelho de Van Gogh. Todas as cinco vitórias profissionais de Van Gogh foram por nocaute, então esse golpe é bastante preciso Auto-retrato de como ele gosta de lutar. Ele era verdadeiramente O Semeador da destruição de Bayona, deixando o pobre rapaz deitado No Portão da Eternidade. Vamos torcer para que alguém mande um pouco para Bayona Girassóis enquanto ele descansa e se recupera.

Terminei.

Retrato do Dr..

OK, agora terminei.

Van Gogh não foi o único lutador a ter um contato (ha!) De grandeza em Santo Domingo. Elias Santos e Michael Polanco lançaram o ground and Pound das profundezas do Hades para reduzir seus oponentes a pó.

Só estou dizendo que estamos preocupados com joelhadas, chutes de futebol e cotoveladas de 12 a 6, mas ainda permitimos que as pessoas façam isso umas com as outras? Legalize tudo.

Fighting Force 13 está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

Jayden Martin vs. Luis Guzmán

Adam Posener x Bryan Castro

Roman Tasone vs. Michael Tse



Vamos avançar para a noite passada no Battlefield Fight League 79 em Vancouver, British Columbia, Canadá, e quero dizer avançar, já que várias dessas lutas terminaram em um piscar de olhos.

Graças ao caposa, você pode assistir cada segundo dessa briga entre Jayden Martin e Luiz Guzman que terminou com Martin arrasando Guzman com a mão direita.

Defesa, schmefense, solte essas mãos!

Adam Posener levou apenas mais 10 segundos para vencer esta batalha de estreantes profissionais ao travar um estrangulamento com triângulo de braço, cuja ameaça Bryan Castro provavelmente não reconheceu até que fosse tarde demais.

Os amadores também estiveram em acção neste card, mas não houve nada de amadorismo na marreta que Roman Tasone deixou cair no queixo de Michael Tse.

Battlefield Fight League 79 está disponível para repetição no UFC Fight Pass.

Alex Morgan x Oleksandr Horshechnik

Ficando no The Great White North, tivemos ação em Quebec no Samourai MMA 9 (também disponível no Fight Pass), onde Alex Morgan acertou o chute na cabeça da semana do Cro Cop no pobre Oleksandr Horshechnik.

É isso mesmo pessoal, apesar do que presenciamos no UFC 297, os canadenses ainda são capazes de vencer lutas na jaula.

Dmitriy Vezhenko vs. Disse Hamsehzade

Do Shlemenko FC 9 em Omsk, Rússia:

Eu realmente não tenho ideia de como descrever esse nocaute, a não ser chamá-lo de “baile drive-by”.

Dmitriy Vezhenko de alguma forma escapa não uma, mas duas vezes, ao lançar esse moinho de vento insano com a mão direita que Said Hamsehzade decide simplesmente pegar. Hamsehzade é sem dúvida um homem mais durão do que jamais serei, mas da próxima vez, talvez apenas, não sei, saia do caminho ou levante as mãos? No decorrer do jogo, a mão direita desdenhosa de Vezhenko pegou Hamsehzade bem no momento em que ele tentava um chute, levando ao nosso claro Humpty Dumpty Fall of the Week.

Shlemenko FC 9 está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

Lester Batres Jr.

A finalização com triângulo de braço de Posener foi nossa melhor finalização da semana, mas seríamos negligentes se não mencionássemos o armlock de Lester Batres Jr.

Essa é uma situação verdadeiramente assustadora e não culpo Tater McSpadden por se debater como um peixe enquanto tentava encontrar uma saída. Felizmente, uma batida foi suficiente para salvá-lo de qualquer dano grave.

Fury Challenger Series 11 está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

Matheus Bueno vs. Willyam Pereira

Começamos com um nocaute no joelho e nada mais justo que fecharmos com outro, este do tipo salto em um evento do Soldado Combat em Brasília, Brasil.

Isso não parece apenas um joelho saltando, mas um salto dobro joelho à José Aldo. Matheus Bueno pode não atingir o auge da carreira de Aldo (principalmente quando se considera que seu adversário Willyam Pereira entrou nessa luta com um cartel de 2 a 14), mas por um momento brilhante, ele disparou como um grande peso pena.

Timothy Cuamba x Michael Stack

Ainda não terminamos, pois você deveria dar uma olhada neste poderoso chute na cabeça de Timothy Cuamba.

Essa finalização aconteceu no Tuff-N-Uff 135 (disponível no UFC Fight Pass) em Las Vegas, então se você pegou e se pegou pensando: “Ei, eu realmente gostaria de ver mais desse cara de Cuamba”, você venceu Não precisaremos esperar muito, já que o peso pena 8-1 foi convocado com menos de uma semana de antecedência para enfrentar Bolaji Oki no peso leve amanhã à noite no UFC Vegas 86.

Se você souber de uma luta ou evento recente que você acha que pode ter sido esquecido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter – @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.