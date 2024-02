Mistura de celebridades Adivinhe quem!

Escondido atrás dessa celebridade de lábios ondulados está um cara bonito que está na indústria do entretenimento há três décadas. Ele pode não confessar demais nas redes sociais, mas as fotos dele são sempre 🔥! Veja se você consegue adivinhar essa celebridade misturada…

Ele colaborou com as estrelas mais quentes da música como Nicki Minaj dar Mariah Carey. SIM, ele é um gênio musical, mas também conhece bem a tela grande … Ele interpretou o DJ no icônico filme “She’s All That” com Freddie Prinze Jr..