MLB News: O sonho do campeonato mexicano da Caribbean Series chega ao fim depois de enfrentar a Venezuela

A enorme comício de seis corridas da Venezuela Tubarões de La Guaira enterrou as esperanças de uma recuperação milagrosa do mexicano Naranjeros de Hermosillo, que foi eliminado da possibilidade de chegar às semifinais do Série Caribenha 2024 ao perder na segunda-feira no LoanDepot Park por 6-1.

Na terceira entrada, arremessador canhoto Zach Matson permitiu a primeira rebatida do jogo quando Alexi Amarista acertou uma única para o lado oposto e colocou dois homens na base com apenas um eliminado, porém, dominou os próximos dois rebatedores com um voo para a área para manter o placar em zero.

A primeira rebatida do México veio com duas eliminações no final da terceira entrada, quando o segundo base Irving Lopez fez contato sólido com o centro do campo para um single que quebrou a série de oito desistências consecutivas de Ricardo Pinto no início do jogo.

O ataque do México acordou produzindo três rebatidas, primeiro Se Cardona e depois Roberto Valenzuela, este último abriu o placar ao entrar López da terceira base.

O novo aviso ofensivo da seleção mexicana veio na quinta entrada, porém, em Randy Romerorebatida de Alexis Wilson tentou chegar à terceira base com um eliminado, mas um lançamento fabuloso do defensor direito Ramon Flores para o defensor direito Hernán Perez, não conseguiu impedir o México de ter bases carregadas, no entanto, Aaron Altherr não aproveitou a oportunidade e saiu com uma única base para a segunda base para concluir a entrada emocionante.

O pesadelo do México na sétima entrada

Na sétima entrada, o Tubarões de La Guairavirou o jogo ao acertar quatro simples que trouxeram para a base duas corridas, ambas na contagem do arremessador Juan Gamezo primeiro produzido por Alexi Amarista e trilhado por Leonardo Reginatto e o segundo através de uma corrida imerecida por Wilfred Tovar que trouxe Alcides Escobar para o prato.

O pesadelo continuou enquanto Wilson Ramos produziu outro single que levou Alexi Amarista para casa antes do lançamento de Curtis Taylor e o mundo desabou sobre Naranjeros do mexicano Hermosillo, com Elkin Alcal no monte e com bases carregadas, Luis Torres‘ double produziu três corridas (Wilfredo Tovar, Wilson Ramos e Hernn Prez) para garantir o triunfo sul-americano.

México (1-4) encerrará sua participação na terça-feira, quando enfrentar Gigantes de Rivas da Nicaráguaenquanto Venezuela (3-1) ainda tem alguns jogos, na terça contra Federais de Chiriquí do Panamá e na quarta-feira contra a seleção da Nicarágua para consolidar sua posição rumo às semifinais deste torneio.