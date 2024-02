MOEDA de 10 centavos teve seu valor elevado em 400 vezes

Muitos brasileiros estão aproveitando as festividades de Carnaval, que vão durar por mais alguns dias em vários locais do país. Entretanto, nem todas as pessoas gostam dessa data comemorativa ou sequer entendem o porquê de tanta gente aproveitar a folia.

Isso também acontece em relação ao colecionismo. Em resumo, várias pessoas colecionam objetos mais comuns, como vasos ou quadros, mas alguns itens são bem excêntricos, como moedas antigas ou raras. Isso porque muitos destes modelos já não valem nada, pois saíram de circulação no país. Contudo, isso não afasta as pessoas, que chegam a pagar verdadeiras fortunas para tê-los.

Na verdade, a venda de moedas raras se fortaleceu nos últimos tempos no Brasil, atingindo milhares de pessoas. A saber, as pessoas que estudam cédulas, moedas e medalhas sob o ponto de vista histórico, artístico e econômico recebem o nome de numismatas, termo também utilizado para designar o ato de colecionar estes itens.

Recentemente, uma moeda de 10 centavos se valorizou significativamente no país, passando a valer muito mais do que você imagina. Em suma, moedas de 10 centavos não fazem muito sucesso no Brasil, uma vez que as pessoas costumam utilizá-las apenas para troco, já que não há praticamente nada no país que se possa adquirir com esse valor.

Contudo, no mundo na numismática, algumas moedas de baixo valor facial podem valer dezenas de reais. Na verdade, existem muitas pessoas dispostas a pagarem caro por moedas com baixo valor facial devido a algumas características que as tornam únicas e raras.

Casa da Moeda fabrica itens idênticos

No Brasil, o Banco Central faz os pedidos de fabricação do dinheiro à Casa da Moeda, conforme necessidade. Em resumo, os itens são padronizados e idênticos, já que todas as imagens, formas e tamanhos são iguais e específicos para cada valor facial.

No entanto, os exemplares nem sempre saem como planejado e alguns acabam apresentando erros ou defeitos de fabricação. Isso até poderia fazê-los valer menos, já que não foram perfeitamente produzidos, mas o que acontece é justamente o contrário, e essas falhas, que os tornam únicos, elevam significativamente o seu valor.

Conheça a moeda de 10 centavos que vale até R$ 40



Foi isso o que aconteceu com uma moeda de 10 centavos, fabricada em 2008, que teve o seu valor elevado em até 400 vezes. Em suma, o item apresenta um erro bobo, muitas vezes imperceptível aos olhos da maioria da população, conhecido como “rastro nas estrelas”.

No reverso da moeda, estão dispostos valor, ano de cunhagem e alusão ao Pavilhão Nacional. Entretanto, no caso da moeda rara de 10 centavos, existem alguns rastros próximos às estrelas, que podem aparecer mais próximos da borda ou mais centralizados em relação às estrelas.

Vale destacar que as moedas podem ter o mesmo erro, mas, ainda assim, o defeito pode se apresentar de maneira variada. Isso também é um fator que faz o valor do item variar, podendo ser vendido por preços mais elevados ou mais reduzidos.

Em síntese, as moedas de 10 centavos que tenham o rastro mais centralizado em relação às estrelas chegam a valer até R$ 25. Contudo, os exemplares com esse mesmo defeito, mas que estes se localizem mais próximos à borda, possuem um valor de até R$ 40. É muito dinheiro para apenas uma moeda de 10 centavos.

Por isso, fique atento ao troco e não perca a chance de ganhar um dinheiro extra sem fazer muito esforço.

Por que moedas com defeito valem mais?

Muitas moedas fazem sucesso entre os colecionadores e passam a ter valores muito altos. Isso acontece devido a características únicas destes modelos, encontradas em poucos exemplares.

A propósito, as principais características que valorizam um item são tiragem baixa, fabricação de exemplares para datas comemorativas, modelos com erro de cunho ou fabricação e poucas unidades em circulação no país.

Em suma, essas são as principais características que tornam uma moeda bem mais valiosa do que ela é. Como os colecionadores buscam itens raros e únicos, estes fatores chamam a atenção e os fazem pagar caro para terem os itens.

Como vender estes itens raros?

Muitas pessoas têm moedas raras, mas não sabem como vendê-las. Essa questão é simples, mas é preciso alertar todos os que estão dispostos a venderem seus modelos que os colecionadores buscam moedas sem arranhão, com a imagem limpa e sem manchas e com todos os traços e marcas de fabricação.

As pessoas que tiverem exemplares nestas condições deverão ter mais facilidade para venderem seus itens, pois estes são os mais procurados pelos colecionadores.

Em suma, os especialistas afirmam que as pessoas devem a moeda conservada em algum saquinho ou papel filme para que ela mantenha as suas formas originais. Isso pode ser feito com outros modelos, que podem se valorizar com o passar do tempo.

Por fim, os interessados em vender seus exemplares podem entrar em sites especializados. Existem diversas formas para vender moedas raras, como lojas especializadas e leilões, bem como grupos de Facebook e marketplaces online, isso sem contar na venda direta para colecionadores.