Mo’Nique publica vídeo para apoiar trailers de reivindicação ‘Blew Up’ em ‘Almost Christmas’

Mo’Nique fez muitas reivindicações Shannon Sharpepodcast de – mas um que ela seguiu com recibos inclui uma história sobre trailers de filmes no set que ela afirma ter “explodido”.

A comediante / atriz contou esta suposta anedota no “Club Shay Shay” na quarta-feira sobre o filme de 2016 ‘Quase Natal’, que ela filmou ao lado Danny Glover, Omar Epps, JB Smoove, Kimberly Elisee outros… uma produção que ela insistiu estar repleta de perigos.



Resumindo a história… Mo’Nique sugeriu o produtor Will Packer – um figurão de Hollywood por trás de toneladas de comédias/programas nos últimos anos – estava cortando atalhos e ignorando os sinais de alerta durante a produção de ‘AC’ – até alegando que fez vista grossa quando alguém o notificou que o elenco estava sentindo cheiro de gás perto alguns de seus trailers, onde se vestiram, etc.

Obviamente, é uma alegação importante – e no momento em que ela contou isso no pod … ela prometeu que postaria “evidências” disso depois, o que ela fez no final do dia.

Mo’Nique lançou um clipe na quarta-feira que parece mostrar exatamente do que ela estava falando – ou seja, um trailer do set de filmagem todo queimado e danificado com bombeiros inspecionando a cena. Ela não forneceu mais detalhes/informações sobre de quem era o trailer, especificamente, ou o que exatamente levou ao trailer destruído, mas aparentemente – parece apoiar sua história.

Ela escreve: “EI, MEUS BEBÊS DOCES, AQUI ESTÃO NOSSOS TRAILERS DE QUASE NATAL, QUE FALEI NO CLUBE SHAY SHAY, NÃO ACEITE MINHA PALAVRA, VEJA VOCÊ MESMO. Com base nos comentários, parece que as pessoas acreditam nela.

Este é apenas um de MUITOS alegações Mo’Nique flutuou em ‘CSS’ … o que desenterrou antigas rixas entre ela, Oprah, Tyler Perry, e outros nos quais ela está envolvida há anos.

Não está claro se ela vai postar mais “evidências” – como uma suposta gravação de áudio de TC que ela diz ter – mas você deve imaginar que ela está pronta para abandonar as coisas a qualquer momento.



