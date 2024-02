Morte “suspeita” de jovem de 19 anos após encontro sexual com jogador do Corinthians

BA polícia brasileira está investigando a misteriosa morte em São Paulo (Brasil) de Livia Gabriele da Silva Santos logo após ter um encontro sexual com Dimas Candido de Oliveira Filhoum jogador de 19 anos do Coríntios Seleção Sub-20.

A jovem de 19 anos, que foi levada às pressas para o Hospital Municipal do Tatuapé, morreu após sofrer uma hemorragia nos órgãos genitais (teve um corte de cinco centímetros) e quatro paradas cardiorrespiratórias.

“Fomos acionados para verificar um chamado de emergência no PS Tatuape. Tratava-se de uma jovem de 19 anos que apresentou quatro paradas respiratórias consecutivas, uma no local, uma no veículo do Samu e duas no PS Tatuape, resultando em óbito. … O menino afirma que eles estavam tendo relações sexuais normais. Ela começou a passar mal e depois ligou para o SEM”, explicou Lucas Sarrio tenente da Polícia Militar, na ‘Rádio Itatiaia’.

O Metrópoles informa que a Quinta Delegacia de Defesa da Mulher, do 30º Distrito Policial de São Paulo, registrou a morte de Livia Gabriele da Silva Santos como “suspeito”.

O jogador de futebol declarou que Lívia desmaiou quando notou sangue em seus órgãos genitais.

O jogador de futebol, que ligou para o pronto-socorro e acompanhou a jovem na ambulância até o hospital, declarou à polícia que mantinha relação sexual consensual com Líviaque, segundo ele, desmaiou ao perceber que tinha sangue nos órgãos genitais.

Tiago Lenoiro advogado do jogador de futebol, afirmou ao jornal brasileiro ‘Metrópoles’ que os dois jovens se conheceram há um mês no Instagram e confirmaram que “fizeram sexo consensual com preservativo. E no local só havia cigarros eletrónicos que eles usaram”.

O advogado insistiu que os dois jovens não consumiram álcool ou drogas e também não usaram quaisquer objetos no seu encontro sexual consensual.

Comunicado do Corinthians após a misteriosa morte da jovem de 19 anos

Depois de confirmar a morte da jovem, Coríntiosa equipe em que Dimas Candido de Oliveira Filho joga, divulgou comunicado: “O Sport Club Corinthians Paulista informa que acompanha de perto a evolução dos fatos relacionados ao episódio envolvendo um de seus principais atletas na noite de terça-feira, 30 de janeiro de 2014. Reforçamos que o clube aguarda a investigação de os fatos e está disponível para colaborar com as autoridades. Acima de tudo, Coríntios lamenta profundamente a morte do jovem Livia Gabriele da Silva Santos e simpatiza com sua família”.