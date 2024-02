‘Muito limpo’: profissionais reagem ao nocaute de Dan Ige sobre Andre Fili no UFC Vegas 86

Dan Ige continua lembrando às pessoas que ele é chamado de “50K” por um motivo.

O veterano peso-pena derrotou Andre Fili no sábado no UFC Vegas 86, encerrando a co-luta principal da noite com uma mão direita dinamite no dinheiro que deixou Fili sem dinheiro. Basta dizer que o nocaute perverso de Ige deixou até mesmo seus colegas lutadores admirados.

As estrelas dos meio-médios do UFC Kamaru Usman e Belal Muhammad pediram que Ige recebesse um bônus de Performance da Noite de $ 50.000, enquanto Megan Anderson descreveu o golpe final como “muito limpo”.

Foi uma vitória marcante para Ige, que elogiou seu ex-companheiro de treino Fili após a luta, enquanto brincava que precisava terminar rapidamente com sua esposa que esperava um filho em breve. Ige já venceu três de suas últimas quatro lutas, sendo duas por nocaute.

Veja abaixo as melhores reações da comunidade MMA nas redes sociais.

As pessoas aprenderão a parar de criticar as pessoas com quem você treinou. Haha, alguns de nós somos parceiros de treinamento atenciosos, mas quando há dinheiro em jogo… filhote.

Muito bem @dinamitedan808 #UFCVegas86 – Chris Curtis, o homem de ação (@ Actionman513) 11 de fevereiro de 2024