Mulher transexual que processou ex por causa de bolas jogadas fora é arquivada

Uma mulher transexual que processou seu ex-namorado por jogar fora as bolas aparentemente não tinha um caso que valesse a pena litigar… porque um juiz descartou seu processo, sem mencionar o do namorado.

Brianna Kingsley recentemente entrou com uma ação judicial contra William Wojciechowski em Detroit – com quem ela estava namorando há alguns anos, durante a transição … e que ela afirma ter descartado os testículos removidos cirurgicamente após o rompimento.

No início, Kingsley estava processando Bill por supostamente não devolver suas bolas para ela – alegando em seu processo de pequenas causas que ele as mantinha como reféns e as mantinha em um pote de vidro em sua geladeira ao lado de uma caixa de ovos. Porém, depois que ela o processou… seu ex a contra-atacou, alegando que ela o havia humilhado e também observando que ele já havia jogado os testículos fora.