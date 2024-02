Mulheres cadastradas no Cadastro Único garantem acesso gratuito a absorventes

As mulheres inscritas no Cadastro Único expressam grande satisfação com a recente inovação. Agora, têm a oportunidade de adquirir absorventes de forma gratuita. É crucial disseminar essa informação para alcançar o maior número possível de mulheres.

Portanto, confira abaixo mais detalhes sobre essa significativa mudança.

Descubra como mulheres cadastradas no Cadastro Único garantem absorventes sem custo

O governo federal tem buscado democratizar o acesso à saúde íntima das mulheres no país através do Programa de Promoção e Proteção da Dignidade Menstrual. As mulheres agora podem coletar absorventes de forma gratuita com a assistência do CadÚnico.

Essa inovação despertou o interesse de milhares de mulheres em obter mais informações sobre o programa, pois sua finalidade é contribuir para a saúde da mulher.

Entretanto, é necessário efetuar a solicitação deste programa.

Veja a seguir como realizar o registro e saiba como coletar os absorventes gratuitos:

Para usufruir dos benefícios, é necessário efetuar o cadastro no Cadastro Único , o que pode ser realizado em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no município.

Para isso, é preciso apresentar os documentos necessários, incluindo documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e renda. Mulheres estudantes devem atender ao requisito de ter uma renda máxima familiar de até meio salário mínimo.



No caso das pessoas em situação de rua, não há requisitos de valor mínimo ou máximo. Ou seja, essas pessoas só precisam se cadastrar no Cadastro Único e coletar o produto.

Onde realizar a coleta do absorvente?

Para coletar o produto, é necessário identificar uma farmácia que faça parte do Programa Farmácia Popular. Apresentando o cartão do Cadastro Único, é possível ter acesso gratuito ao produto.

Para adquirir os absorventes, a beneficiária deve apresentar, na unidade do Farmácia Popular, um documento de identificação oficial com foto e número do CPF. Alternativamente, pode apresentar um documento de identidade contendo o número do CPF, juntamente com a “Autorização do Programa Dignidade Menstrual”, disponível em formato digital ou impresso. Os usuários podem gerar esse documento por meio do aplicativo ou do site do Meu SUS Digital.

A emissão da autorização para a retirada dos absorventes é exclusiva pelo Meu SUS Digital. Para realizar esse processo, basta acessar o site ou o aplicativo e acessar o Programa Dignidade Menstrual, clicando na opção “Emitir Autorização”. A autorização deve ser apresentada na unidade do Farmácia Popular, seja em formato impresso ou digital, e possui validade de 180 dias. Para criar uma conta no aplicativo Gov.br, o interessado pode utilizar o CPF no endereço eletrônico: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br.

Beneficiárias incapazes ou impossibilitadas de retirar os absorventes pessoalmente podem ter terceiros realizando a retirada, contanto que esses terceiros apresentem os documentos necessários e uma procuração de pessoa física (representante legal) que especifique e autorize a retirada dos absorventes.

Portanto, é importante ressaltar que a retirada dos absorventes pode ocorrer em qualquer Farmácia Popular credenciada, não sendo restrita ao município de residência da beneficiária.