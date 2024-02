Naji Marshall sufoca Jimmy Butler e provoca briga entre Heat e Pelicans

calor de Miami Super estrela Jimmy Butler estava entre os quatro jogadores expulsos depois que uma briga começou no início do quarto período da vitória por 106-95 sobre o Pelicanos de Nova Orleans na sexta à noite no Smoothie King Center. Marechal nazista começou a briga sufocando o fogoso NBA veterano.

Butler, 34, não gostou que Marshall, de 26 anos, acertasse seu rosto e o agarrasse pelo pescoço após o centro do Heat Kevin Amor estrela dos Pelicanos Zion Williamson.

Jimmy Butler grita “você está entretido?!” nos companheiros de equipe do Miami HeatCalor de Miami/Twitter

Love, 35, arrastou Williamson para o chão para evitar o balde, fazendo com que Marshall viesse em sua defesa. Butler disse algumas palavras a ele antes que o inferno começasse.

Jogador de banco de calor Thomas Bryant e Pelicanos José Alvarado também foram expulsos depois de trocarem golpes justamente quando parecia que as autoridades tinham a situação sob controle.

Torcedor do Pelicans é expulso por atirar coisas em jogadores do Heat

As emoções evidentemente transbordaram para a multidão porque um torcedor dos Pelicans começou a atirar objetos nos jogadores do Heat. A segurança o acompanhou logo depois.

Um torcedor do Heat também foi expulso depois que Butler, Marshall, Alvarado e Bryant deixaram a quadra sob aplausos estrondosos da multidão.

As autoridades analisaram o vídeo da briga antes de decidir sobre as quatro expulsões. Love recebeu uma falta comum por derrubar Williamson, o que deu início à rivalidade.