Nassourdine Imavov supera Roman Dolidze para vencer a luta principal do UFC Vegas 85 e entra em guerra de palavras com Chris Curtis

Nassourdine Imavov definitivamente mereceu sua vitória na luta principal do UFC Vegas 85, mas ela não veio sem muita polêmica.

Depois de quase marcar uma finalização no primeiro round para iniciar a luta, Imavov permaneceu como o atacante superior em todos os cinco rounds, mas um chute na cabeça que acertou quando Roman Dolidze ainda estava com a mão na tela quase lhe custou a luta. O árbitro Herb Dean imediatamente interrompeu a ação, mas enquanto cuidava de Dolidze na jaula, Imavov voltou sua atenção para Chris Curtis no canto, enquanto os ex-oponentes começavam a brigar.

Isso forçou Dean a arrastar Imavov de volta para a jaula e ameaçar desqualificá-lo antes que as cabeças mais frias prevalecessem. Dean tirou um ponto pelo golpe ilegal, o que só complicou ainda mais o placar, mas o resultado final ainda foi o mesmo, com Imavov recebendo a aprovação.

Os placares finais foram 49-44, 48-46 e 47-47, o que resultou na vitória por decisão da maioria para Imavov. Em seguida, ele abordou sua guerra de palavras com Curtis ao também fazer referência à luta deles, que terminou em no contest após um choque acidental de cabeças no UFC 289.

“Ele fala demais”, disse Imavov sobre Curtis. “Quando ele estava na jaula comigo, ele não fez nada. Ele reclamou de uma cabeçada e não conseguiu mais lutar. Se você quer lutar, está na jaula. Fora da jaula, cale a boca.

“Enorme respeito por Roman Dolidze porque ele levou um chute na cabeça e continuou lutando. Chris Curtis não teria feito isso e Dolidze é o cara.”

Deixando todo o sangue ruim de lado, Imavov teve um desempenho memorável, enquanto Dolidze simplesmente não conseguiu muita coisa durante a luta de cinco rounds.

Exibindo precisão de laser em sua trocação, Imavov continuou mirando e atirando em Dolidze, que estava preso tentando diminuir a distância e procurando o clinch para desacelerar a ação. Com o adversário recuando contra a jaula, Imavov desencadeou uma combinação cruel que culminou com um gancho bem colocado seguido de uma joelhada que derrubou Dolidze na tela.

Imavov o seguiu até o chão, onde ele começou a desferir socos em busca da finalização, mas Dolidze continuou se movendo e lutando o suficiente para evitar que o árbitro interrompesse a luta.

Após uma primeira rodada difícil, Dolidze mais uma vez recorreu ao seu jogo de clinch para desacelerar as coisas, com Imavov não se movendo com tanta urgência. Mesmo assim, sempre que Imavov se livrava das garras de Dolidze, ele desferia socos sucessivos e ainda acertava com força e precisão muito melhores.

Em quase todas as trocas em pé, Imavov acertou Dolidze continuamente com suas combinações e parecia que ele estava sempre a apenas um chute de marcar o nocaute. Dolidze respondeu com sua luta, mas simplesmente não conseguiu arrastar Imavov para a tela.

Sempre que encontrava a separação, a mão direita de Imavov estava em uma corda com ligação direta ao queixo de Dolidze e ele simplesmente não conseguia sair do caminho. Ainda assim, Dolidze de alguma forma permaneceu vivo e forçou Imavov a voltar ao clinche repetidas vezes para evitar absorver mais danos.

À medida que a luta avançava para o quarto round, Dolidze estava com a mão na lona e Imavov nas costas quando o peso médio francês deu um chute violento na cabeça. Dolidze caiu na tela, mas o chute foi considerado ilegal porque sua mão estava abaixada quando o pé bateu em sua cabeça.

Dean interrompeu a ação e ameaçou desqualificar Imavov enquanto discutia com os treinadores de Dolidze no escanteio – em particular mirando em Curtis. Assim que Dolidze se recuperou, Dean penalizou Imavov com uma dedução de pontos pelo chute ilegal quando a luta recomeçou.

A cinco minutos do fim, Dolidze sabia que precisava de uma finalização para garantir a vitória, mas estava claro que os dois lutadores estavam exaustos. O resultado foi um ritmo cansativo com algumas trocas desleixadas até o fim da luta, mas ainda assim foi o suficiente para Imavov conseguir a vitória.

Agora com 4 a 1 e um no contest nas últimas seis lutas, Imavov continua difícil para qualquer um no peso médio e agora quer vingar a derrota mais recente em seu currículo.

“Em relação ao meu desempenho e à minha próxima luta, quero lutar contra o Sean Strickland”, disse Imavov.

Imavov perdeu na decisão para Strickland em uma luta de meio-pesado em janeiro de 2023 e ele adoraria nada mais do que correr de volta, embora seja perfeitamente possível que ele veja Curtis, dada a maneira como os dois estavam se enfrentando no sábado à noite.