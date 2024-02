Nassourdine Imavov x Roman Dolidze scorecards oficiais do UFC Vegas 85

Nassourdine Imavov e Roman Dolidze disputaram cinco rounds depois de quase finalizarem no primeiro frame da luta principal do UFC Vegas 85, e os juízes entregaram algumas pontuações interessantes na luta principal dos médios na noite de sábado no UFC APEX em Las Vegas.

Imavov teve um ponto deduzido no quarto round por chutar a cabeça de Dolidze, quando este foi considerado castigado, e essa dedução custou-lhe o que parecia ser uma vitória confortável no placar de um dos juízes.

Abaixo está a planilha oficial de pontuação da atração principal do UFC Vegas 85.

Os oficiais veteranos Derek Cleary, Sal D’Amato e Ron McCarthy apresentaram as mesmas pontuações apenas em duas rodadas – Rodada 3 e Rodada 5, que concederam a Imavov por 10-9. O resto, eles estavam em todos os lugares, resultando em pontuações de 49-45, 48-46 de Cleary e D’Amato que anularam um empate de 47-47 marcado por McCarthy.

Cleary marcou todos os rounds para Imavov e deu ao lutador russo uma pontuação de 10-8 no primeiro round, enquanto D’Amato e McCarthy deram a Imavov os rounds 1, 3 e 5 com pontuações de 10-9.

O empate de McCarthy resultou de duas pontuações de 10-9 concedidas a Dolidze na Rodada 2 e na Rodada 4, e com a dedução de pontos na Rodada 4, um 47-47 foi o resultado final.

Imavov voltou ao círculo dos vencedores depois que um choque inadvertido de cabeças lhe custou uma vitória sobre Chris Curtis no UFC 289, enquanto Dolidze perdeu sua segunda luta consecutiva após uma derrota por decisão para Marvin Vettori no UFC 286.