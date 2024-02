Natalie Portman aborda rumores sobre suposta infidelidade do marido

A atriz vencedora do Oscar sentou-se para uma entrevista recente com Feira da Vaidade escritor Keziah Weir para falar sobre seu último filme, “May December”, e uma série de outros tópicos, incluindo sua vida pessoal.

A certa altura, Weir dirigiu-se ao elefante na sala, dizendo que antes do lançamento de “Maio Dezembro” em 2023, o casamento de Portman estava no centro das atenções “de uma forma muito pública”. Ela então perguntou como era isso.

Claro, Portman estava se referindo às alegações de infidelidade de Millepied, que supostamente teve um caso com um ativista climático Camille Étienne no ano passado, mas logo terminou. Outros meios de comunicação relataram rumores de que os dois se separaram por causa das alegações de trapaça – que a dupla ainda não confirmou ou negou.

Ela disse que sai com muitos amigos que não estão na indústria da TV ou do cinema, trocando festas de celebridades por jantares no quintal. Mas ela admite que ainda tem alguns amigos da indústria com quem passa o tempo.